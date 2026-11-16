中市長公辦電視辯論明登場 何欣純山城拜票、江啟臣閉關準備

台中市長候選人公辦政見辯論會將於17日舉行，民進黨候選人何欣純今早到山城站路口及車掃拜票，國民黨市長候選人江啟臣則無公開行程。江啟臣競選總部主委、台中市長盧秀燕指出，今天刻意減少江副院長的公開行程，讓他可以養精蓄銳，好好準備，相信他明天會有精彩表現。何欣純表示，謝謝對手那麼慎重，因為這是唯一一場政見辯論會。

明天是台中市長候選人公辦政見辯論會，江啟臣今天沒有公開行程，疑似閉關準備。對此，盧秀燕今天出席大甲國小禮堂拆除重建工程時指出，明天是台中市長的政見辯論會，江啟臣及競選總部對這場競選辯論會非常重視，另一方面也是表示對選民的尊重跟敬意，因此今天總部刻意減少江副院長的公開行程，讓他可以養精蓄銳，好好準備，相信他明天會有精彩表現。

何欣純今早前往石岡豐勢路口拜票，接著展開東勢車隊掃街。何欣純表示，這幾天只要行程有空檔，她跟幕僚討論政見辯論會，對於對手的行程如何安排都尊重，並謝謝對手那麼慎重，因為這是唯一一場政見辯論會，希望明天政見辯論會，會讓市民清楚了解市長候選人各自願景及能力的機會。

何欣純強調，未來將推動「山城3大進擊」，加速東豐快速道路全線通車、改善公車與聚落接駁，完善醫療及運動休閒設施；並以「山城慢生活、台灣由布院」為願景，整合客庄文化、谷關溫泉、農特產品與餐飲旅宿，帶動地方觀光與商機，讓年輕人有機會留鄉打拚。