蔣萬安助攻徐欣瑩最後催票 「科技城最需要的縣長」

選戰進入倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩推出與台北市長蔣萬安同框催票影片，蔣萬安在影片中肯定徐欣瑩「把一生的本事都用在家鄉的土地上」，稱讚徐欣瑩懂科技，懂產業，也懂得把人放在心上，這正是新竹這座科技城最需要的縣長，誠摯懇託新竹縣民所有好朋友，11月28日為新竹縣的未來投下關鍵的一票，支持2號徐欣瑩。

蔣萬安表示，他和徐欣瑩都在國會打拚過，也都扛著推動城市發展的重擔，走過這條路才明白，城市治理從來不是靠口號，而是靠專業，靠責任，靠把事情一件一件做成。因此特別推薦他的好朋友、好夥伴徐欣瑩。

蔣萬安說，對徐欣瑩的專業一向敬佩，她是台灣第一位衛星測量女博士，當年拿到 NASA 全額獎學金的肯定。更難得的是，她放下在國外發展的機會，選擇留在新竹縣，「從議員到立委，把一生的本事都用在家鄉的土地上」。

蔣萬安也說，這幾年，在立法院看到徐欣瑩為新竹爭取建設，爭取預算。「那份拚勁和堅持，是我由衷的佩服」。也肯定徐欣瑩懂科技，懂產業，也懂得把人放在心上，「這正是新竹這座科技城最需要的縣長」。

提到台北與新竹縣作為台灣科技產業重鎮，蔣萬安說「台北與新竹都是帶動台灣科技向前的引擎」，未來非常期待能跟徐欣瑩以縣市長等身分攜手合作、區域共榮，一起把更好的生活帶給鄉親們。

蔣萬安最後在影片誠摯懇託，「11月28號請和我一起支持徐欣瑩，把新竹縣交給這位值得信賴的好夥伴。11月28號，縣長選欣瑩，新竹一定贏！新竹縣要贏，就選徐欣瑩。」