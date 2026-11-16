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侯友宜親自打電話給里長 藍軍螞蟻雄兵巷戰催票
選戰進入倒數計時，藍綠兩軍持續車掃肉搏巷戰，國民黨市長候選人李四川今早與北市長蔣萬安赴蘆洲車掃，新北侯友宜今天下午將陪李四川到新莊車掃，把票一張張催出來。侯友宜今受訪說，希望「能做事、會做事、做成事」的李四川能當選，在關鍵時刻，絕不放棄任何一票，將全力衝刺贏得最後勝利。
侯友宜出任李四川競總主委，兼顧市政行程與輔選任務，侯團隊政務官也動起來，助李四川一臂之力。
侯友宜任內打響行動治理品牌，長期經營新北里長系統，分布在新北29區的里長網絡，被視為挺侯的中堅力量，侯友宜為了將能量移轉給李四川，會親自打電話向里長請託，希望里長愛屋及烏挺川。今天上午新北環狀線板橋站捷運開發案動工，板橋有許多里長出席，侯與里長一一握手寒暄，互動熱絡。
被問到最後關頭藍軍如何發揮螞蟻雄兵的集體作戰精神，侯要如何展現輔選爆發力？侯友宜說，這段時間大家都卯足全力、全力以赴，他與李四川並肩同行
走遍大街小巷，過程中，獲得許多市民、里長、中間選民力挺，許多人遇到掃街隊伍時衝出來對著他們「比出OK手勢」，讓團隊備受鼓舞，有信心能贏得選民支持，贏得最後勝利。
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