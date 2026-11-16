車掃首日巧逢生日 賴瑞隆曝慶生行程許願高雄繼續進步

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天車隊掃街第二天，與立委邱議瑩連掃大旗美等多處行政區，昨天剛過完生日的賴瑞隆，今天透露昨天生日行程，晚間8點多和家人簡單慶生，還許願台灣、高雄進步的力量可以得到人民的認同，讓台灣和高雄都可以繼續進步向前。

賴瑞隆車掃今天上午9點展開，與立委邱議瑩、市議員林富寶、議員候選人林慧欣一起掃街，連掃六龜區、甲仙區、杉林區、美濃區、內門區、旗山區等行政區。

賴瑞隆說，選戰倒數12天，希望爭取所有市民的支持，也拜託市民朋友11月28日返鄉投票、出門投票，投下讓高雄進步關鍵的一票，市長當選、議員全壘打，讓高雄可以繼續進步向前。

賴瑞隆車掃計畫預計連掃9天，昨天車掃首日，正好碰到他的生日，他透露結束全天車掃行程後，晚間八點多回到家中，有和家人孩子們簡單的慶生，昨天在行程中也收到許多溫暖的祝福，他希望可以得到人民的認同，讓台灣和高雄都可以繼續進步向前。

另外，近日陸續有媒體發布高雄市長民調，賴瑞隆說，所有民調，不管是支持度還是看好度都是參考，他依然會秉持謹慎小心、戒慎恐懼的態度面對，民調並不能決定最後的結果，唯有票票入匭，才能夠決定選舉結果。