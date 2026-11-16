李四川封關民調贏3.6% 許宇甄：證明人民要的是會做事的市長

中國時報封關民調顯示，國民黨新北市長候選人李四川以37.0%領先民進黨新北市長候選人蘇巧慧的33.4%。國民黨團書記長許宇甄表示，民調結果顯示人民要的是會做事的市長，更批財政部已經成為遮掩蘇巧慧妹妹蘇巧純投資曠世智能公司爭議真相的「財政布」。

許宇甄指出，台北市長蔣萬安上任以來，大巨蛋啟用、輝達落腳北士科、捷運六線齊發，還有生生喝鮮奶、好孕專車、都更八箭，件件都是市民看得見的成績。李四川更憑藉豐富工程專業與行政經驗，協助推動重大建設。國民黨拿政績爭取支持，民進黨卻靠政治口號與華麗造勢製造聲量，誰在做事、誰在作秀，人民心中自有一把尺。

許宇甄批評，民進黨台北市長候選人沈伯洋關渡造勢，竟然搬出國慶晚會等級的無人機展演，「民進黨錢太多」場面鋪張得令人咋舌。賴清德總統更親自替「洋流」造神，吹捧什麼「天地之正氣」。請問民進黨，無人機飛得再高，能解決多少市民問題？燈光再燦爛，能掩蓋多少施政缺失？政治不是煙火秀，選票更不是靠無人機飛出來的。

許宇甄也質疑，蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的曠世智能，涉及國發基金及台企銀創投投資爭議，國民黨團多次要求說明，財政部卻未完整釐清疑點，難道國家資源可以投資，人民卻不能追問？財政部不能變成遮掩真相的「財政布」。

許宇甄強調，選戰最後階段必須嚴防假訊息、抹黑及行政資源介選；虛假的洋流再怎麼造勢，也吹不走真正的政績；喊話支持者11月28日，讓選票決定國民黨候選人才是真正值得託付的市政人才。

中時封關民調從11月11日至13日進行，調查對象為設籍在新北市年滿20歲以上民眾。以新北市住宅電話簿為母體，分層比例隨機抽樣（尾數兩碼隨機），共完成1083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內，資料依新北市20歲以上選民之性別、年齡、行政區、教育程度等變項加權，調查由艾普羅公司負責執行，調查經費來自中國時報。