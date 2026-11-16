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影／莊競程、鄭朝方合推形象廣告 宣示「大新竹共好」捷運四年內動工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程（左）與新竹縣長候選人鄭朝方（右）共同推出競選形象廣告，以「一個市、一個縣，一種生活」為主軸，宣示「大新竹共好」的共同願景。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程（左）與新竹縣長候選人鄭朝方（右）共同推出競選形象廣告，以「一個市、一個縣，一種生活」為主軸，宣示「大新竹共好」的共同願景。圖／莊競程競辦提供

新竹縣市長選戰進入最後兩周，民進黨新竹市長候選人莊競程與新竹縣長候選人鄭朝方共同推出競選形象廣告，以「一個市、一個縣，一種生活」為主軸，宣示「大新竹共好」的共同願景。莊競程今說，新竹縣市早已是密不可分的共同生活圈，未來將以縣市合作推動重大建設，重申捷運四年內動工的承諾，並規畫路網串聯竹北、新竹市區及科學園區，改善跨縣市通勤壅塞，讓大新竹的發展不再受到行政界線限制。

莊競程表示，這支約60秒的形象廣告，從科技、風大、米粉及摃丸等外地人對新竹的印象出發，透過城市街景、傳統廟宇、海岸風光與日常生活，呈現新竹人熟悉的家鄉。影片中一句「原來地圖上的界線，早就消失不見」，正是新竹縣市最真實的寫照。對每天往返兩地工作、就學的民眾而言，新竹縣市雖有行政區劃，但生活早已密不可分。

莊競程指出，新竹縣市的交通問題，就是最需要合作解決的課題。許多民眾住在竹北、到新竹市或科學園區上班，每天上下班都得面對壅塞車潮。新竹縣市既然早已是共同生活圈，交通建設就不能只考慮單一行政區域，更不能各自規劃、各做各的，必須從整個大新竹的通勤需求出發，才能真正改善交通問題。

莊競程說，他已提出新竹捷運四年內動工的目標，並規畫「3＋2」捷運路網，串聯新竹市區、竹北、科學園區，並延伸南寮及香山。他認為，捷運不只是新竹市的建設，更是串聯整個大新竹生活圈的重要交通骨幹，未來將透過縣市合作，加速推動捷運規劃與相關行政程序，讓捷運路網真正符合縣市民眾的通勤需求。

他說，改善交通不能等到捷運完工才開始，他也提出新竹縣市公車共營、AI智慧交通等政策，希望整合跨縣市公車路線，提升公共運輸便利性，並透過智慧號控改善道路通行效率，逐步減輕上下班尖峰時段的交通壅塞。大新竹共好不能只是口號，而是要從民眾每天面對的交通問題做起，把浪費在塞車上的時間還給大家。

莊競程說，這次與鄭朝方共同推出形象廣告，就是希望向新竹縣市民傳達兩地攜手發展的決心。影片最後兩人並肩向前，以「朝向未來、競逐幸福」作為共同標語，象徵大新竹合作的新起點。未來希望與鄭朝方從交通、教育到公共建設全面深化合作，讓新竹縣市不再各自為政，真正實現大新竹共好，一起讓新竹變得更好。

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