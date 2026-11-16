快訊

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇貞昌8年前稱「你選我就不敢選」 李四川笑回：神明前講話應該是真話

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市長蔣萬安今前往新北市蘆洲區，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安今前往新北市蘆洲區，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川昨前往樹林參加遶境活動，濟安宮董事長陳黃綠妹公開比出象徵3號的「OK」手勢，被外界解讀為在民進黨候選人蘇巧慧本命區「拔樁」。李四川今表示，與陳黃綠妹是多年老朋友，自己會爭取新北29區所有市民支持；被問及8年前蘇貞昌曾在濟安宮稱「如果你選，我就不敢選」，李四川則笑回，「我想每個人在神明前面講的話，應該都是真話」。

2018年蘇貞昌投入新北市長選舉後，曾前往濟安宮參與保生文化祭，當時正巧與時任新北市副市長李四川同台。蘇貞昌當時公開稱讚李四川具備工程專業、人緣好，並對李四川說，「很多人希望你出來選，也許你出來選，我就不敢選」，如今相隔8年由蘇巧慧與李四川競逐新北市長，也再度成為地方話題。

媒體今天再問李四川如何看待蘇貞昌當年這段話，他回應，「謝謝蘇院長對我的肯定，我想每個人在神明前面講的話，應該都是真話」。

李四川昨天前往樹林參與忠興宮40周年祈安賜福遶境，樹林重要信仰中心濟安宮董事長陳黃綠妹也現身，並在合照時比出李四川3號「OK」手勢，引發地方討論。

媒體今天詢問，此舉被外界解讀為李四川成功深入蘇巧慧長期經營的樹林地區「拔樁」，李四川表示，自己過去在台北縣、新北市服務多年，「陳黃董事長說實在跟我是老朋友」。李四川說，自己會爭取新北市29區所有市民支持，「我想每一個市民，包括我們陳黃綠妹董事長，都是我爭取支持的對象」。

另有媒體詢問曠世智能爭議，李四川表示，相關質疑「各界已經講了半年」，外媒BBC也曾提出質疑。他認為，「現在的答案只有在蘇巧慧的身上，只有她能告訴我們答案」，並再度質疑相關案件「到底有沒有違背利衝法」。

曠世智能投資爭議近期持續成為新北選戰攻防議題。蘇巧慧先前則表示，相關文件均依政府規定辦理，強調「合法不怕查」；國發會主委葉俊顯日前在立法院答詢時也表示，公職人員利益衝突迴避法第14條規範並未明列「投資」，國發基金投資並未進行相關利益衝突審查。

2026九合一選舉

李四川 蘇貞昌 神明 2026九合一選舉 新北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

昨喊「川伯生氣了」轉強硬戰略？ 李四川：李四川還是李四川

攜手取勝…李四川車掃 侯友宜搶麥克風催票

李四川喊缺3票「拉票、催票、投票」 藍白合在新北沒有問題

觀察站／侯友宜執政8年期末考 比自己選還認真

相關新聞

賴總統拿基泰大直批蔣萬安 北市府3點駁斥、將開記者會說明

賴清德總統昨天為台北市長候選人沈伯洋助選站台，砲火猛攻現任市長蔣萬安更點出基泰大直案，批蔣可接受施工圖遭掩埋的說法表示沒有把市民放在心上，若交由沈處理絕對不一樣。北市建管處發布3聲明強調依法合規，呼籲賴公共安全議題應建立在正確的專業事實，不是將不同性質的圖說混為一談，造成社會誤解。

沈伯洋「上摩鐵」案火速偵辦、霸王餐案呢？蔣萬安轟「別碰綠就卻步」

台北市長選戰假訊息攻防延燒。近日黃姓女子涉嫌在社群平台散布民進黨台北市長候選人沈伯洋私德不實訊息，調查局迅速搜索、約談，黃女到案坦承貼文造假，北檢今凌晨諭令20萬元交保。蔣萬安今天被問到，另一方面民進黨台北市議員許淑華日前指控他到東發號用餐未付款，相關爭議卻尚未見相同偵辦動作，蔣表示，希望檢調「能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」。

三度力擋中央光電板入侵水庫 陳沂：護翡翠就值得我幫蔣萬安拉票

台北市長選戰進入最後肉搏巷戰，網紅陳沂在臉書貼文表示，她看到一個街訪，問民眾台北市長要投誰？有個阿姨稱要投給蔣萬安的原因，是因「蔣守護翡翠水庫不讓中央蓋光電板，才讓我們有乾淨的水可以喝。」陳沂說，「光是堅定守護翡翠水庫，不被光電板入侵，就值得我幫蔣萬安拉票！」

新聞眼／討厭洋流 藍奪回空戰話語權

選戰倒數，首都激戰，台北市長蔣萬安選情膠著，關鍵原因之一是空戰起步太晚，對手沈伯洋反倒吹起「洋流」。不過，沈伯洋原想用擅長的空戰，凸顯動漫宅男人設，卻誤用火影忍者台詞、踩到初音未來的紅線，一天得罪兩大動漫粉；作家廖玉蕙和財經專家謝金河接連造謠翻車，加上綠營側翼操作洋流支持者「假旗」等事件，反而激出「討厭洋流」的另一群人。

桃園市長公辦政見會明登場 張善政：將聚焦4年政績、30年願景

桃園市長選舉公辦電視政見發表會將於明天上午9時登場，爭取連任的市長張善政與民進黨候選人黃世杰將同場闡述政見。張善政今表示，這幾天他與選舉團隊、幕僚密集討論發表主題，將從過去4年政績及未來發展願景2大方向準備，一方面讓市民對市府執行能力有信心，另一方面讓大家了解桃園未來不只4年，而是20、30年的發展樣貌，呼籲市民拭目以待。

張善政八德後援會成立 鄭麗文示警：票沒投出來都不能說穩

桃園市長張善政今天上午參加八德區後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文也到場站台。張善政細數過去4年在八德推動捷運綠線、三鶯線延伸及市立醫院總院等建設，承諾未來4年加倍努力回報八德；鄭麗文則提醒，雖然外界認為桃園選情穩定，但選戰進入最後倒數，「票沒有投出來，所有的選區都不能說是穩的」，呼籲支持者務必返鄉投票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。