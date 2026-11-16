蘇貞昌8年前稱「你選我就不敢選」 李四川笑回：神明前講話應該是真話

國民黨新北市長候選人李四川昨前往樹林參加遶境活動，濟安宮董事長陳黃綠妹公開比出象徵3號的「OK」手勢，被外界解讀為在民進黨候選人蘇巧慧本命區「拔樁」。李四川今表示，與陳黃綠妹是多年老朋友，自己會爭取新北29區所有市民支持；被問及8年前蘇貞昌曾在濟安宮稱「如果你選，我就不敢選」，李四川則笑回，「我想每個人在神明前面講的話，應該都是真話」。

2018年蘇貞昌投入新北市長選舉後，曾前往濟安宮參與保生文化祭，當時正巧與時任新北市副市長李四川同台。蘇貞昌當時公開稱讚李四川具備工程專業、人緣好，並對李四川說，「很多人希望你出來選，也許你出來選，我就不敢選」，如今相隔8年由蘇巧慧與李四川競逐新北市長，也再度成為地方話題。

媒體今天再問李四川如何看待蘇貞昌當年這段話，他回應，「謝謝蘇院長對我的肯定，我想每個人在神明前面講的話，應該都是真話」。

李四川昨天前往樹林參與忠興宮40周年祈安賜福遶境，樹林重要信仰中心濟安宮董事長陳黃綠妹也現身，並在合照時比出李四川3號「OK」手勢，引發地方討論。

媒體今天詢問，此舉被外界解讀為李四川成功深入蘇巧慧長期經營的樹林地區「拔樁」，李四川表示，自己過去在台北縣、新北市服務多年，「陳黃董事長說實在跟我是老朋友」。李四川說，自己會爭取新北市29區所有市民支持，「我想每一個市民，包括我們陳黃綠妹董事長，都是我爭取支持的對象」。

另有媒體詢問曠世智能爭議，李四川表示，相關質疑「各界已經講了半年」，外媒BBC也曾提出質疑。他認為，「現在的答案只有在蘇巧慧的身上，只有她能告訴我們答案」，並再度質疑相關案件「到底有沒有違背利衝法」。

曠世智能投資爭議近期持續成為新北選戰攻防議題。蘇巧慧先前則表示，相關文件均依政府規定辦理，強調「合法不怕查」；國發會主委葉俊顯日前在立法院答詢時也表示，公職人員利益衝突迴避法第14條規範並未明列「投資」，國發基金投資並未進行相關利益衝突審查。