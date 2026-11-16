賴總統拿基泰大直批蔣萬安 北市府3點駁斥、將開記者會說明

賴清德總統昨天為台北市長候選人沈伯洋助選站台，砲火猛攻現任市長蔣萬安更點出基泰大直案，批蔣可接受施工圖遭掩埋的說法表示沒有把市民放在心上，若交由沈處理絕對不一樣。北市建管處發布3聲明強調依法合規，呼籲賴公共安全議題應建立在正確的專業事實，不是將不同性質的圖說混為一談，造成社會誤解。

建管處強調，判斷有無違法施工依據的是建照核准圖而非施工圖，施工圖是營造廠依據建照核准圖繪製，用以指導現場施作的圖說。以基泰大直案為例，建照核准圖明確規定連續壁厚度為60公分，現場卻僅施作50公分，市府正是依據建照核准圖與現場施作情形進行比對，並將相關人員移送懲戒。事實證明，即使沒有工地施工圖，仍可依法查明違規事實、追究責任。

建管處說，基泰大直案的建照核准圖及結構設計計算書均完整保存，並已提供檢調及三大專業鑑定機構調查。至於工地存放的施工圖，因事故發生當晚工務所坍塌，後續為防止災害擴大而緊急灌漿，導致圖說遭到掩埋，是事故現場的客觀情況，不代表市府接受建商卸責也不影響依法認定已查明的違規事實。

建管處表示，依法辦理建築管理、違規認定及行政裁處，檢調機關則依法行使搜索、扣押及刑事偵查權限，事故發生後已提供完整的建照核准圖及結構設計計算資料，配合檢調及專業鑑定機構調查。相關證據的蒐集與認定，應尊重司法偵查程序，不能因工地施工圖遭掩埋，就逕自推論市府未善盡調查責任。

建管處強調，市府從未說無法提出建照核准圖，更沒有因為工地施工圖遭掩埋，就停止調查或放棄究責，從違規施工認定、移送懲戒，到配合刑事偵查及後續重建，始終依法辦理。

市府今下午2時30分也將舉行記者會說明，預計由秘書長王玉芬、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、法務局長連堂凱等局處首長出面說明。