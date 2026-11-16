83歲議員候選人到賴瑞隆競總踢館 為橋頭糖廠10萬棵樹邀賴辯論

橋頭糖廠森林因高雄新市鎮開發計畫，樹木面臨砍除問題，高雄83歲市議員候選人蔣黃女今天上午前往民進黨市長候選人賴瑞隆競選總部，遞交「公開辯論挑戰書」，要賴瑞隆在投票日前與蔣黃女辯論，因賴瑞隆今早在大旗美地區掃街，挑戰書由競總執行副總幹事周嵩祿接下。

蔣黃女主張，她自參選以來已四度公開要求賴瑞隆針對「高雄新市鎮第三期開發計畫」表態，但賴瑞隆陣營始終採取迴避與冷處理，且在「大港政策島」政見中白紙黑字支持該項計畫。

蔣黃女憂心，若此案不作修正一旦賴瑞隆當選並於12月25日就職其首要任務之一，便將是砍除橋頭糖廠的 10 萬棵大樹，她希望與賴瑞隆有公開政策辯論，向全體高雄市民說清楚、講明白。

今天上午蔣黃女在兒子蔣耀賢、南部反空污大聯盟代表洪輝祥前往賴瑞隆競總，遞交「公開辯論挑戰書」，希望賴瑞隆正視他們訴求。

蔣耀賢說，今年候選人抽籤號次當天，他們曾當面向國民黨候選人柯志恩、賴瑞隆當面遞交辯論挑戰書，柯志恩當時收下，但賴瑞隆卻以人群隔開，今天才前往競總遞交挑戰書。

蔣耀賢說，他媽媽在橋頭糖廠掃地掃了數十年，出來參選是為了守護糖廠十萬顆書，若賴瑞隆團隊未於本周三前回覆，他們還會再來競總，不論是否要砍樹，候選人都應該正面回覆。