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柯志恩旗山造勢會支持者驟逝 家屬悲慟發聲明說明過程

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩11月7日在旗山體育場的造勢會傳出不幸事故，一名女性長輩身體不適送醫不治。聯合報系資料照
國民黨高雄市長候選人柯志恩11月7日在旗山體育場的造勢會傳出不幸事故，一名女性長輩身體不適送醫不治。聯合報系資料照

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前舉辦旗山造勢會，一名美濃七旬女性長輩身體不適、送醫不治，引發綠營支持者攻擊。國民黨今日代發家屬聲明表示，事發後現場人員隨即通知救護團隊協助送醫，柯志恩團隊成員關心陪伴，事後柯志恩也親自捻香致意，家人需要時間平復傷痛，請外界避免不必要揣測與打擾。

一名網友指稱，11月7日柯志恩旗山造勢會發生民眾身體不適，送醫後不幸宣告死亡，當時活動未立即暫停，而沈伯洋15日在關渡造勢活動同樣有民眾出現醫療需求，主辦單位第一時間暫停活動。對待人命的態度就是對待人民的態度。

針對此事，大旗美選區議員候選人李振豪表示，家屬希望低調，所以由他代家屬發出聲明。

死者丈夫江姓男子說，事發當天他陪同妻子參與活動，妻子演出結束返回觀眾席後身體不適，現場人員當下隨即通知救護團隊協助，並緊急送往旗山醫院搶救，遺憾的是，最終仍未能挽回生命，他與子女深感悲痛與不捨。

江男表示，事發後，柯志恩團隊成員第一時間抵達關心陪同，後續也持續連繫，積極協助相關事宜。柯委員亦親自前來捻香致意，目前妻子後事均已圓滿，面對至親離世，家人仍需要時間平復傷痛，懇請外界尊重家屬的意願與隱私，避免不必要的揣測與打擾。

旗山造勢會發生女性長輩不幸病故事件，家屬發出書面聲明說明過程。圖／議員候選人李振豪提供
旗山造勢會發生女性長輩不幸病故事件，家屬發出書面聲明說明過程。圖／議員候選人李振豪提供

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