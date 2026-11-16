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李四川喊缺3票「拉票、催票、投票」 藍白合在新北沒有問題
李四川今天上午在蘆洲車隊掃街前接受媒體聯訪表示，選情確實相當激烈，自己還缺3票「拉票、催票、投票」，與民眾黨主席黃國昌每天都會透過LINE溝通，「藍白合在新北沒有問題」。接下來一定會勤走新北29區，持續爭取市民認同與支持。
他說，目前選情確實相當激烈，「我還缺了3票」，要拜託支持者持續幫忙拉票、催票，尤其11月28日一定要出來投票，「因為你這一票如果沒出來，可能我就會輸，就會影響新北市的未來」。
李四川表示，仍要感謝黃國昌，「其實我們每天大概都有用LINE來溝通」，雙方聯絡相當密切，李四川強調，不管選前或選後，「在新北，藍白合沒有任何的問題」，只要有共同目標、共同政見，以及好的人才，彼此就會共同努力，「所以藍白合在新北沒有問題」。
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