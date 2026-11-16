關渡造勢支持者送醫 沈伯洋：後續加強動線設計

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天說，昨天「大洋流」活動發生一些狀況，他已前往探視、致電關心3名傷患；之後的活動要再加強動線設計，會再改進。

沈伯洋昨天舉行「台北大洋流/士林北投」車掃最終場活動，兼任民進黨主席的總統賴清德也站台開講。活動當中現場有3名支持者因身體不適送醫，其中2人已返家、1人仍在醫院觀察，沈伯洋昨晚也到醫院探視。

沈伯洋上午在立法院受訪表示，昨天真的有滿多支持者到現場，不管是車掃、關渡宮前的人潮，都比預期還要多滿多，過去大概是2萬到5萬人，但昨天人潮完全超出想像。

沈伯洋說，現場發生一些狀況，有3名傷患，他昨天去探望的是第1名傷患，現在狀況穩定；第2、3名傷患是因空氣不流通、出現暈眩，現在都已離開醫院，他也致電關心，會持續追蹤。

沈伯洋表示，之後還會有各式各樣的活動，歡迎群眾參加，但動線設計上可以更好一點。昨天醫護志工第一時間就很快介入，但動線設計還要再加強，確保不管是使用AED、CPR後，救護車來了要能馬上移動，會再改進。

談及黃金週、選前之夜安排，沈伯洋說，從競總成立的經驗來看，北平東路即使外溢到中山北路，能容納的量有限，旁邊雖有公園，但市民大道的交通不能被阻礙；由於場地都被搶光，他們只搶到北平東路和支線，會再看要怎麼處理。

沈伯洋表示，這週末就是黃金週，主要會有嘉年華會、偏向親子的活動，之後有雙北的活動；最後一週會有傳統車掃，選前之夜因場地關係，會思考如何用有創意方式讓大家參加。

另外，黃姓民眾涉嫌在社群平台散布沈伯洋私德不實訊息，調查局約談後，黃女坦承造假，北檢16日凌晨複訊後，諭令新台幣20萬元交保。

沈伯洋表示，第一時間就報案，「那麼假的影片」，比他想的還要低階一點，檢調反應速度非常快，馬上就破案，如果再發酵6、8小時，就算有澄清，抹黑效果也都已出現。選舉只剩十幾天，不管是被抹黑、抹紅、抹黃，一定要停看聽，看到任何新訊息都不要隨意上車。