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沈伯洋「上摩鐵」案火速偵辦、霸王餐案呢？蔣萬安轟「別碰綠就卻步」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今前往新北市蘆洲區陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（右）今前往新北市蘆洲區陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影

台北市長選戰假訊息攻防延燒。近日黃姓女子涉嫌在社群平台散布民進黨台北市長候選人沈伯洋私德不實訊息，調查局迅速搜索、約談，黃女到案坦承貼文造假，北檢今凌晨諭令20萬元交保。蔣萬安今天被問到，另一方面民進黨台北市議員許淑華日前指控他到東發號用餐未付款，相關爭議卻尚未見相同偵辦動作，蔣表示，希望檢調「能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」。

蔣萬安今天上午前往新北市蘆洲，陪同國民黨新北市長候選人李四川車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時，媒體詢問，近日有人在網路散布沈伯洋私德相關不實訊息，檢調迅速偵辦；相較之下，許淑華日前指控蔣萬安到饒河夜市東發號用餐沒有付錢，蔣萬安競選辦公室已否認相關說法，並由台北市議員詹為元告發許淑華涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選，蔣如何看待檢調處理速度。

蔣萬安表示，「不管是砍樹，不管是金華國中營養午餐，還有包括最近說我吃飯不付錢，我們還是希望檢調能夠有一致的標準，不要碰到綠色就卻步」。蔣萬安說，相關事情外界都在關注，「我想這些事情大家還是必須要跟進」。

沈伯洋私德假訊息案部分，調查局表示，台北市調查處14日上午發現社群平台有帳號張貼沈伯洋私德相關訊息，經溯源查出兩個帳號均由黃姓女子使用；沈伯洋提出告訴後，調查局依涉嫌違反選罷法報請北檢指揮，14日下午前往黃女住處搜索、約談。黃女到案後坦承貼文內容造假，北檢複訊後諭令20萬元交保。

至於「霸王餐」爭議，許淑華日前指稱蔣萬安到饒河夜市東發號用餐時沒有立即付款；蔣萬安競辦否認有「白吃白喝」情形，並對許淑華提出告發。蔣萬安日前也曾反問，許淑華當時並不在現場，為何能在政論節目提出相關指控，許淑華則稱，據她所知，店家從未表示要請客招待，蔣萬安一行人當下並未依店內告示完成付款，她只是陳述事情經過。

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