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影／結婚紀念日老婆洋流中舉牌「愛你一萬年」 沈伯洋：非常感動
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天在士林北投舉辦「台北大洋流」車掃，適逢他的結婚紀念日，他的老婆曾心慧驚喜現身在人群中，在路邊高舉「老公，結婚紀念日快樂，愛你一萬年」的看板應援。沈伯洋今天在立法院受訪時笑說，自己是先看到老公兩個字，後來才發現是她，當下覺得非常感動。
沈伯洋說，「我蠻會認她的，我很容易在茫茫人海中找到她跟小麻糬」，當下是非常感動，後來才知道原來她是跟一群露營團的朋友一起的。沈伯洋表示，以往結婚紀念日兩個人都會去吃大餐，但昨天實在沒有時間，已經討論好選後看能不能去吃個鐵板燒。
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