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黃國昌陪掃街、21日將赴民眾黨造勢 蔣萬安：盼有機會向柯文哲請益

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市長蔣萬安（右）今前往新北市蘆洲區，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（右）今前往新北市蘆洲區，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行車掃。記者張策／攝影

台北市長選戰倒數，藍白互動持續升溫。台北市長蔣萬安昨晚間與民眾黨主席黃國昌、網紅「館長」陳之漢合體掃臨江夜市，蔣萬安今被問到，黃國昌掃街時一度還詢問他的號次，是否覺得對方沒有把自己放在心上？蔣回應，黃國昌「有很多的想法跟創意」，並感謝黃國昌及民眾黨議員站出來支持；至於21日民眾黨大型造勢能否與柯文哲同台，蔣表示，如果有機會，非常希望向柯文哲請益。

蔣萬安今天上午前往新北市蘆洲，陪同國民黨新北市長候選人李四川車隊掃街，出發前接受媒體聯訪。媒體詢問，昨晚蔣萬安與黃國昌、館長合體掃街，黃國昌最後還一度詢問蔣萬安的候選人號次，是否會覺得黃國昌沒有把自己放在心上？蔣萬安表示，「我想國昌主席他都有很多的想法跟創意」，但也感謝昨天許多好朋友熱情站出來。

蔣萬安說，昨晚到臨江夜市掃街，碰到許多熱情民眾，也感謝館長、黃國昌以及民眾黨議員共同參與，「我們就是集結各方的力量，在最後爭取所有市民的認同」。

蔣萬安稍後也再次感謝黃國昌一直以來的支持，表示自己先前曾上過黃國昌直播，昨天黃國昌也到臨江夜市陪同掃街，現場還有多名民眾黨議員夥伴，「我們就是集結所有志同道合的朋友，大家一起面對今年底的選舉」。

民眾黨將於21日在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結，黃國昌日前表示，已正式邀請蔣萬安出席；蔣萬安競辦昨晚也證實，蔣萬安將參與活動。民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌及民眾黨各地候選人預計都將到場，蔣、柯是否正式同台也受到關注。

今天媒體追問，蔣萬安21日是否確定出席、能否與柯文哲同台，以及是否會找機會向柯請益台北市政？蔣萬安表示，「如果有機會，我非常希望能夠向柯主席請益」。

至於選前之夜是否還會有進一步的藍白合體安排，蔣萬安表示，相關活動內容都還在規畫中，「確定之後會跟大家公布」。

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