綠營雙北選將將再合體 蘇巧慧：繼續打政見、願景為主的選戰

民進黨新北市長候選人蘇巧慧與台北市長候選人沈伯洋，周末將再度合體，拚雙北聯動效應。蘇巧慧今天前往新店地區車隊掃街前受訪表示，兩人相識20多年，價值觀相同，加上多年默契，不需要太多討論，就能各自在崗位上以政見、願景為主旋律，打出一場雙北聯動的選戰，形成「洋流慧聚」的效果，希望透過正面、陽光的選戰方式，為城市帶來希望。

蘇巧慧說，這是很好的典範，未來的城市應該以帶來希望為主，候選人也應該以正面、陽光的態度面對選舉，希望透過這樣的方式，讓各個城市都能朝共同目標邁進，未來台灣的選戰也能多談希望與願景，大家一起讓台灣更進步，相信這也是選民期待看到的。

蘇巧慧也預告，周末將再度與沈伯洋合體，也將前往南投、台中，希望讓這股以願景為主的選戰氛圍擴散到更多城市。

蘇巧慧今天車隊掃街從新店地區開始，下午則到五股，晚間再到中和。

蘇巧慧說，選戰一路馬拉松式衝刺，終於來到最後12天，今天一早在議員候選人陳乃瑜、陳韋任陪同下從新店出發，希望透過車隊速度接觸更多群眾、向鄉親報告；下午前往五股，晚間再到中和，最後階段將盡量透過車隊掃街接觸更多市民，盼讓大家充滿熱情，迎接新北新時代。