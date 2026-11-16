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桃園市長候選人公辦政見明登場 黃世杰：闡述桃園正面臨的問題和對策
桃園市選委會明天舉辦市長候選人公辦政見發表會，民進黨市長候選人黃世杰上午到大溪拜票，受訪時指出，這次的公辦政見會是少數能與張善政同台，彼此論述對市政的願景，與未來四年對市政規畫的場合，但可惜張善政並未接受辯論會的形式，因此將以各自表述的方式進行。
黃世杰表示，和團隊正密集準備明天的公辦政見會，他將以最淺顯易懂的方式，向桃園市民朋友說明桃園目前面臨的問題及對應的解決方案，讓大家清楚比較兩位候選人的施政方向，判斷誰更有能力帶領桃園繼續向前。黃世杰上午和議員陳治文、電視節目主持人李正皓等人以車隊方式在大溪拜票，獲得支持者熱情歡迎。
桃園市選委會市長候選人政見發表會明天上午9時開始，將在桃園市的有線電視第三公用頻道，及YouTube平台同步直播，每位候選人各有兩輪合計24分鐘的發言時間；市議員及復興區民代表的政見發表會，於18日至25日陸續登場。
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