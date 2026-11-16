快訊

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

私校防跳槽／升等竟成賣身契？他寧棄副教授職位也要逃

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安今將為謝龍介站台 陳亭妃：循自己選舉步驟前進

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影
陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影

國民黨台北市長蔣萬安今晚將南下為國民黨台南市長候選人謝龍介站台，藍營支持者振奮，民進黨台南市長候選人陳亭妃今上午表示，會依循原有選舉步驟催票，絲毫不受影響。

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發，陳亭妃在市議員林志展、余柷青、李偉智、善化區農會總幹事楊耿榮及多名里長陪同入廟上香祭拜，出發前陳簡單受訪。

媒體詢問如何看國民黨昨晚在永康東橋舉辦嘉嘉南高屏大型造勢晚會，另台北市長蔣萬安今晚也將南下台南為謝龍介站台？陳亭妃簡單表示，每個陣營都有自己選戰步驟，她就是依循既有選戰腳步穩紮穩打。面對每一步每一個關鍵時刻都非常重要的，無論選情也絕對不會放鬆，依循自己原有選戰腳步前進，一直拚到11月28日開票後看到結果，也呼籲所有支持者落實一起打拚把支持度變成選票，這才是最穩固結果。

陳亭妃隨後也向支持者談到大南科區建設願景；她指出，善化扮演相當關鍵角色，未來新市、善化鐵路立體化，絕對不能有怠慢時間一定要加緊腳步，才能看到都市的縫合。

陳表示，此生活機能的提升對善化也相當迫切重要；隨著人口不斷增加，生活機能沒相對到位，所以（未來）要從交通、鐵路立體化等生活機能改善一起來推動，她很有信心有選區議員及里長群當靠山，善化及大南科區位於台南核心、中心點，希望大家一起來加油，看到不一樣的未來。

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影
陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，一行人上午在善化慶安宮上香祈福。記者謝進盛／攝影
陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，一行人上午在善化慶安宮上香祈福。記者謝進盛／攝影

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影
陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃（右二）在市議員李偉智（右一）、林志展（右三）、善化農會總幹事楊耿榮（右四）、市議員余柷青陪同，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃（右二）在市議員李偉智（右一）、林志展（右三）、善化農會總幹事楊耿榮（右四）、市議員余柷青陪同，眾人高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影

2026九合一選舉

蔣萬安 謝龍介 陳亭妃 2026九合一選舉 台南市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

翡翠水庫敢不敢放光電板？國民黨籲沈伯洋說清楚

嘉義市長選戰藍綠拚場！王美惠府院高層助陣 張啓楷訴求基層抗高層

陳其邁助陣沈伯洋酸蔣萬安「順不起來」 羅智強嗆：高雄順起來了嗎？

被酸走音忘詞…與太太石舫亘合唱告白氣球 蔣萬安笑回：就是一個誠意

相關新聞

三度力擋中央光電板入侵水庫 陳沂：護翡翠就值得我幫蔣萬安拉票

台北市長選戰進入最後肉搏巷戰，網紅陳沂在臉書貼文表示，她看到一個街訪，問民眾台北市長要投誰？有個阿姨稱要投給蔣萬安的原因，是因「蔣守護翡翠水庫不讓中央蓋光電板，才讓我們有乾淨的水可以喝。」陳沂說，「光是堅定守護翡翠水庫，不被光電板入侵，就值得我幫蔣萬安拉票！」

揭大罷免和洋流參與者獲政府經費逾16億 藍委：十年的黃金飯 真香

台北市長選舉戰況激烈，國民黨立委邱鎮軍指出，要不要支持洋流、大罷免，當然是政治自由，但把2016到2026年11月的政府公開資料攤開一看，這些在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。

【即時短評】謝國樑固守藍白合堡壘退敵 童子瑋挖牆角裂解求勝

國民黨基隆市長謝國樑原本自信「藍白合」，構築勝選堡壘。未料曾為國民黨前議長黃景泰和張芳麗，外加民眾黨前秘書長謝立功相繼挺綠，助民進黨市長候選人童子瑋拉攏非綠選票。藍白合雖未破局，但謝國樑不得不承認選情承壓。

九合一選舉黃金周「洋流慧聚」11/20前進中台灣 北市壓軸場仍賣關子

九合一選舉進入最後倒數，民進黨今天公布「洋流慧聚」雙北廣告影片，並宣布選前黃金周將舉行「黃金洋流大串連」活動，11月20日北北基桃市長候選人將前往台中市、南投縣競選晚會，身兼民進黨主席的賴清德總統也將現身力挺，前總統蔡英文也將加入輔選陣容，為選情進行最後衝刺。

藍營真人海巡抗「洋流」 陳菁徽：闢謠要快狠準 票票入匭是關鍵

選戰進入最後衝刺，台北市長蔣萬安啟動陸空大戰，藍營也不再任由「洋流」主導網路戰場。除了力拚連任的蔣萬安親自「海巡」，國民黨立委徐巧芯、羅智強、陳菁徽等人也都緊盯時事、隨時回覆網友，透過真人上網即時闢謠，帶動支持者發聲。陳菁徽表示，選舉到最後階段，即時的闢謠澄清非常重要，內容要快狠準。

新聞眼／討厭洋流 藍奪回空戰話語權

選戰倒數，首都激戰，台北市長蔣萬安選情膠著，關鍵原因之一是空戰起步太晚，對手沈伯洋反倒吹起「洋流」。不過，沈伯洋原想用擅長的空戰，凸顯動漫宅男人設，卻誤用火影忍者台詞、踩到初音未來的紅線，一天得罪兩大動漫粉；作家廖玉蕙和財經專家謝金河接連造謠翻車，加上綠營側翼操作洋流支持者「假旗」等事件，反而激出「討厭洋流」的另一群人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。