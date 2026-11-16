蔣萬安今將為謝龍介站台 陳亭妃：循自己選舉步驟前進

國民黨台北市長蔣萬安今晚將南下為國民黨台南市長候選人謝龍介站台，藍營支持者振奮，民進黨台南市長候選人陳亭妃今上午表示，會依循原有選舉步驟催票，絲毫不受影響。

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發，陳亭妃在市議員林志展、余柷青、李偉智、善化區農會總幹事楊耿榮及多名里長陪同入廟上香祭拜，出發前陳簡單受訪。

媒體詢問如何看國民黨昨晚在永康東橋舉辦嘉嘉南高屏大型造勢晚會，另台北市長蔣萬安今晚也將南下台南為謝龍介站台？陳亭妃簡單表示，每個陣營都有自己選戰步驟，她就是依循既有選戰腳步穩紮穩打。面對每一步每一個關鍵時刻都非常重要的，無論選情也絕對不會放鬆，依循自己原有選戰腳步前進，一直拚到11月28日開票後看到結果，也呼籲所有支持者落實一起打拚把支持度變成選票，這才是最穩固結果。

陳亭妃隨後也向支持者談到大南科區建設願景；她指出，善化扮演相當關鍵角色，未來新市、善化鐵路立體化，絕對不能有怠慢時間一定要加緊腳步，才能看到都市的縫合。

陳表示，此生活機能的提升對善化也相當迫切重要；隨著人口不斷增加，生活機能沒相對到位，所以（未來）要從交通、鐵路立體化等生活機能改善一起來推動，她很有信心有選區議員及里長群當靠山，善化及大南科區位於台南核心、中心點，希望大家一起來加油，看到不一樣的未來。

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，一行人上午在善化慶安宮上香祈福。記者謝進盛／攝影

陳亭妃陣營37區鐵馬行程催票，今將前往善化、山上區，車隊上午在慶安宮廣場前出發。記者謝進盛／攝影