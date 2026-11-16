被神將撞斷牙卻一夜長回？ 蘇巧慧：這是臨時牙套

民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前參加活動遭神將撞斷門牙，隔天就修復如初，引發網友熱議。蘇巧慧今天受訪解答「哎喲，台灣現在的牙科技術非常厲害，這就是一個臨時的牙套啦」、「現在牙齒整排亮晶晶」，牙醫師說選完之後再回去做全套的治療。

被問到喉嚨有點沙啞，蘇巧慧表示，跑馬拉松要懂得配速，自己這800天以來的選戰節奏維持得不錯，一直處於相對穩定的狀態，現在全身充滿精力，唯一比較辛苦的是喉嚨使用頻繁，有時會出現沙啞情形，笑稱「粉紅超跑最近唱得不是特別好」。

蘇巧慧說，看到網路上有人好奇，為什麼她的牙齒一夜之間就長出來，實際上是裝了臨時牙套，牙醫師說等選舉結束後，再回診完整治療。

蘇巧慧也說，台灣現在的牙科技術非常厲害，各行各業都有專業人士，很感謝這段時間受到各領域朋友的照顧，讓自己能維持活力，也希望未來能將這份精力奉獻給新北市，並讓各行各業的專業都能在市政中發揮。