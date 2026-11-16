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中時民調／ 李四川37%領先蘇巧慧33.4% 洪孟楷：關鍵是「有料」

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
中國時報公布新北市長最新封關民調，國民黨候選人李四川以37％支持度，領先民進黨候選人蘇巧慧的33.4％。聯合報系資料照
中國時報公布新北市長最新封關民調，國民黨候選人李四川以37％支持度，領先民進黨候選人蘇巧慧的33.4％。聯合報系資料照

「中國時報」公布新北市長最新封關民調，國民黨候選人李四川以37％支持度，領先民進黨候選人蘇巧慧的33.4％，雙方差距3.6個百分點。國民黨立委洪孟楷表示，李四川辯論會後聲勢大漲，關鍵就在「有料」這兩個字。

洪孟楷表示，李四川雖然領先蘇巧慧，但差距有限，絕不能掉以輕心。唯有堅定信心、催出選票，才能將民調支持化為真正的勝選。

洪孟楷指出，上周五政見會後，李四川的表現讓更多人刮目相看。因為經驗與能力不是一朝一夕可以速成，為了這場辯論，李四川準備了整整40年，這就是實實在在的真功夫。

洪孟楷說，昨天他在高鐵上，巧遇一位公會理事長。對方告訴他，過去並不熟悉李四川，只知道李當過好幾個縣市的副市長。但這次新北選戰，對方特別關心，看完政見會後，只用兩個字形容李四川，就是「有料」。

洪孟楷表示，他聽到這兩個字，忍不住點頭，這是他這幾天聽過最貼切、最接地氣的形容。有料的川伯，40年經驗累積在腦海，對城市建設如數家珍；有料的川伯，不必頻頻低頭看稿，就能侃侃而談、信手拈來。

洪孟楷強調，選市長不是選誰口號喊得響亮，而是選誰真正有本事、有能力，帶領城市繼續向前。既然要選，當然就要選最有料的。最後12天，堅定信心，11月28日風雨無阻出門投票。因為民調再好，都不如實實在在的一張選票，每一票都是勝負關鍵。

本次調查於115年11月11日至13日進行，調查對象為設籍在新北市年滿20歲以上民眾。以新北市住宅電話簿為母體，分層比例隨機抽樣（尾數兩碼隨機），共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內，資料依新北市20歲以上選民之性別、年齡、行政區、教育程度等變項進行加權，調查由艾普羅公司負責執行，調查經費來自《中國時報》。

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