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民眾黨21日全台大造勢 黃國昌：蔣萬安答應參與

中央社／ 台北16日電

九合一選舉進入倒數階段，民眾黨將於21日舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，黨主席黃國昌今天表示，尋求連任的台北市長蔣萬安已答應參與，最近合作也非常融洽。

九合一選舉28日投開票，民眾黨近日進行全台大車掃，將於21日在台北市政府前會合，舉行全台大造勢「民眾相挺，台灣必贏」活動，為年底選戰全力拚戰衝刺。

黃國昌上午陪同黨籍新北市議員參選人站路口拜票，他會前接受媒體聯訪表示，21日是民眾黨在選前最後一次全台大造勢，已經確定蔣萬安會出席；且最近民眾黨跟蔣萬安之間的合作，都非常融洽，包含昨天晚上他與蔣萬安一起去臨江街夜市等，大家應該都看得出來。

黃國昌認為，21日的重點是民眾黨支持者全台大集結，邀請蔣萬安、也歡迎蔣萬安來，大家自然就好，不用特別著墨甚麼。

此外，黃國昌昨天下午原定陪同新北市議員參選人在板橋區進行車隊掃街，但在開始前約半小時臨時取消，最終由參選人獨自車掃。對此黃國昌說，最後關鍵時刻，每個參選人都面臨工作、時程上的各式各樣的壓力，相關溝通都持續進行。民眾黨全黨上下都非常辛苦，最重要的事情是各個參選人能全力拚搏到最後勝選；至於參選人個別的決定，就盡可能配合。

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