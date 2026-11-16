黃國昌證實蔣萬安21日現身民眾黨造勢 喊話力挺李四川、陳彥廷

民眾黨主席黃國昌今天上午陪同三蘆新北市議員候選人陳彥廷車隊掃街，被問及21日民眾黨全國大集結，蔣萬安是否會與柯文哲同台，黃國昌表示與蔣萬安之間合作跟互動融洽，蔣萬安確定會出席，民眾黨也呼籲大家一定要出來投票支持3號李四川。

關於民眾黨已向蔣萬安市長發出邀請，確認蔣萬安21日將出席民眾黨造勢活動，是否代表將與民眾黨前主席柯文哲同台？黃國昌表示，21日民眾相挺、台灣必贏全國大集結活動，是民眾黨最後一次全國大型造勢，希望藉此激勵支持者信心，替所有候選人加油。蔣萬安市長已確定出席，民眾黨先前就已正式邀請，近期雙方合作及互動都非常自然融洽，前一天一起前往臨江街夜市，大家也都看得出來。當晚重點仍是民眾黨全國大集結活動，歡迎蔣萬安參與，其他部分大家自然就好，不必刻意琢磨

針對前一天與蔣萬安掃街時，黃國昌一度確認蔣的號次後才喊出5號。黃國昌解釋，自己一天要跑好幾個選區，候選人號次各不相同，直播時擔心講錯，因此再確認一下。黃國昌隨即笑說，蔣萬安是5號五告讚，也跟三重、蘆洲的陳彥廷一樣五告讚，並拜託民眾集中選票支持陳彥廷。

對於最新台北市長民調顯示，民進黨參選人沈伯洋以44.7%支持度勝過蔣萬安的43%，黃國昌表示，選前民調滿天飛，民調已經成為選戰宣傳工具，各份民調差距也不小，不知道該相信哪一份。最重要的是民眾出來投票，用手中的選票選出自己認為最優秀的候選人，這才是民主政治的本質。

被問及新北藍白合作氣氛，陳彥廷表示民眾黨與國民黨在新北相處融洽，合作氣氛很好，前一天李四川到三重車掃他也一路跟到最後，各個停靠點都有里長及支持者加油，侯友宜也到場。他認為，新北目前合作氛圍良好，希望接下來蘆洲車掃也能互相參與，對雙方選情都有幫助。

黃國昌指出，民眾黨在新北清楚、堅定支持李四川，呼籲選民投給3號李四川，讓李四川成為市民最好的靠山。陳彥廷雖是新人，但過去幾個月的表現讓人耳目一新，希望他順利當選，讓民眾黨在三蘆提供地方更好的基層服務。

另外民眾黨日前推出以議員候選人為主角的競選MV，黃國昌表示，民眾黨存在的重要價值，就是提供平台，讓有理想、有熱情的年輕人參與公共事務，不需要背景或派系，只要有意願，就有機會投入政治，陳彥廷是民眾黨展現新政治力量的例子。

陳彥廷說，感謝民眾黨及兩位主席給予參選機會，如果不是加入民眾黨，可能沒有機會參選市議員，希望能證明沒有背景、沒有財力的基層出身者，也有機會參與政治，讓更多人知道政治並非高不可攀的門檻。

許多支持者在路邊揮舞旗幟及標語支持陳彥廷。記者黃子騰／攝影