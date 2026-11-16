九合一選舉黃金周「洋流慧聚」11/20前進中台灣 北市壓軸場仍賣關子

九合一選舉進入最後倒數，民進黨今天公布「洋流慧聚」雙北廣告影片，並宣布選前黃金周將舉行「黃金洋流大串連」活動，11月20日北北基桃市長候選人將前往台中市、南投縣競選晚會，身兼民進黨主席的賴清德總統也將現身力挺，前總統蔡英文也將加入輔選陣容，為選情進行最後衝刺。

媒體關注，黃金周活動中，台北市似乎尚無安排。吳崢賣關子指出，周六在新北市三重區已經規畫「洋流慧聚」相關行程，「周日大家可以期待，台北市還會有相關活動」；林楚茵說，相信沈伯洋競選總部會有安排，「因為台北市長蔣萬安常常黏著我們打，跟著我們學，就讓我們先保密一下」。

民進黨發言人吳崢指出，在選前黃金周，為了讓「洋流」聲勢與熱情湧進中台灣，民進黨台北市、新北市、基隆市及桃園市四位市長候選人沈伯洋、蘇巧慧、童子瑋、黃世杰，將於11月20日前往南投縣及台中市，為南投縣長候選人温世政、台中市長候選人何欣純助陣，賴總統也將分別前往兩場晚會為候選人加油。

根據民進黨規畫，11月20日當天下午3時20分，沈伯洋、何欣純將於台中市區進行車掃，路線起點為台中市北區元保宮，終點則是文心森林公園。

車掃結束後，北北基桃4名候選人將先前往南投造勢晚會，後續再赴台中造勢晚會助陣；南投晚會於預計於晚間5時30分開放入場，台中晚會則是晚間6時30分開始，活動邀集董事長樂團吉董、農村武裝青年、金曲樂團滅火器現場演出，炒熱氣氛。

民進黨發言人林楚茵表示，除了「黃金洋流大串連」活動外，11月21日、11月22日周末兩天，新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、台東、澎湖等多個縣市，同樣會舉行造勢活動，蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都將投入輔選陣容，她並呼籲民眾回家投票，也期盼支持者協助催票與固票。