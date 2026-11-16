台中市長政見會17日登場 江啟臣閉關、何欣純行程空檔備戰

台中市長候選人公辦政見發表會將於明天晚間7時舉行。國民黨台中市長候選人江啟臣今天沒有公開行程，養精蓄銳準備。民進黨台中市長候選人何欣純則利用行程空檔和幕僚討論。

台中市長候選人公辦政見發表會明天晚間7時登場，首先由各候選人進行10分鐘政見申論，接著由2名公正人士分別提問，每名候選人就各項提問各有5分鐘回答時間，最後再由各候選人進行5分鐘結論。

身兼江啟臣競選總部主委的台中市長盧秀燕今天受訪時指出，江啟臣與競總幹部對這場辯論會相當重視，也表示對所有選民的尊重與敬意，競總特意減少江啟臣的公開行程，讓他可以養精蓄銳、好好準備，相信明天會有好的表現。

何欣純一早前往東勢、石岡掃街拜票。媒體詢問，如何準備政見發表會，何欣純表示，行程中有空檔就跟幕僚討論，這是唯一一場政見發表會，希望讓市民清楚了解市長候選人各自願景及能力。她會展現未來推進市政的方向，說明如何有效率解決市民生活中苦惱的問題，以及改善重大建設拖延、效率不彰等問題。