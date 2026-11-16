【即時短評】謝國樑固守藍白合堡壘退敵 童子瑋挖牆角裂解求勝

國民黨基隆市長謝國樑原本自信「藍白合」，構築勝選堡壘。未料曾為國民黨前議長黃景泰和張芳麗，外加民眾黨前秘書長謝立功相繼挺綠，助民進黨市長候選人童子瑋拉攏非綠選票。藍白合雖未破局，但謝國樑不得不承認選情承壓。

2014年國民黨提名時任移民署長謝立功參選基隆市長，同黨時任基隆市議長黃景泰堅決不讓，以無黨籍參選。藍營分裂讓支持者失望，兩人得票數加起來，還輸給民進黨前市長林右昌近1萬8千票。

謝立功2018年單挑林右昌，依然敗北。兩年後退出國民黨，並接任民眾黨秘書長，直至2023年1月3日卸任。他後來再躍上新聞版面，言談多與民眾黨中央相悖，昔日黨內要角，如今成為黨主席黃國昌口中沒有那麼重要的人。

謝國樑四年前當選市長，延攬民眾黨的邱佩琳擔任副手，讓基隆成為藍白合示範區。仗著藍大於綠的基本盤、藍白合大趨勢及與立委林沛祥分進合擊，去年發下豪語，基隆鐵板一塊，對手完成沒有辦法攻進來。

4年前的基隆市議長選舉，國民黨自信拉回親民黨1票，穩操勝券，沒想到張芳麗被「策反」，開票後顏面盡失。童今年披綠袍挑戰謝國樑，戰術、戰略較議長選戰更優化。明面上有黃景泰、張芳麗和謝立功加盟，市府、社團和里長也有人暗助，鯨吞蠶食藍白票源。

謝國樑有現任市長行政優勢，但童子瑋身為議長，手中也有資源抗衡。謝近期展開密集拜票行程，並透過直播觸及更多選民，擴大宣傳政績固票。童也持續強化綠營偏弱的組織戰，近日跟上直播搶票。最終誰能勝出，12天後由選民投票決定。