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沈伯洋曾說AI仿聲是國安風險 陳以信：沈用初音仿聲助選卻沒問題？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋在「洋流祭」使用日本虛擬偶像初音未來合成聲音演唱競選歌曲，引發政治用途授權爭議。國民黨文傳會主委陳以信今質疑，沈伯洋過去批評用AI模擬總統賴清德聲音具高度國安風險，自己卻用初音未來聲音助選，連AI倫理都有雙重標準。

陳以信指出，國民黨新媒體部前主任韋淳祐今年七月使用AI模擬賴清德聲音製作政治諷刺影片時，沈伯洋曾稱偽造三軍統帥聲音風險極高，甚至表示這是敵人在做的事情。如今自己競選活動使用初音未來合成歌聲，卻強調只是串場、本想推廣Miku。陳以信質疑，批評別人時講國安，輪到自己時講方便！沈伯洋有嘴說別人，卻沒嘴說自己？

陳以信表示，初音未來相關聲音資料庫、角色形象及名稱涉及不同的權利與授權規範，尤其日本相關權利方過去曾對角色形象的政治使用嚴格設限。沈伯洋必須公開說明，競選團隊究竟使用哪套音源？取得何種授權？哪項條款允許將合成歌聲用於候選人競選宣傳？沈伯洋的不當做法，是國際上不尊重著作權的最壞示範。

陳以信表示，初音未來在日本及台灣都有廣大粉絲，相關角色與創作文化不應被任意當成政治宣傳工具。如今沈伯洋的競選活動引發授權爭議，理應向權利方及粉絲清楚交代，而不是以「本想推廣」搪塞。「想蹭初音未來的人氣，卻連政治使用授權都說不清楚，沈伯洋根本是把臉都丟到日本去了。」

陳以信表示，真人AI仿聲與虛擬歌手合成聲音雖然法律性質不同，但尊重權利及審慎使用的原則應該一致。沈伯洋可以要求別人接受法律與國安檢驗，自己當然也不能例外，台北市長不只是政治職位，更肩負依法行政、維護城市信譽的責任。沈伯洋連自己競選活動的授權爭議都無法清楚交代，憑什麼要求台北市民相信他未來能以一致標準治理市政？

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