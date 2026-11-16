李洋陪沈伯洋車掃惹議 葛如鈞問：是否知道行政中立？

運動部部長李洋7日陪同民進黨台北市長候選人沈伯洋在「台北大洋流」競選車隊掃街，「雙洋連線」引發熱議，今天立法院第11屆第6會期教育及文化委員會第10次全體委員會議會前，李洋提到不論哪位候選人，希望能在結合運動的政策做得更好，但陪同車掃也被國民黨立委葛如鈞點名是否違反「行政中立」原則。

葛如鈞轟李洋身為中央部會首長，卻幫沈伯洋助選、大談沈伯洋的政見，且車掃還全程參與，「是否知道行政中立？這是最基本的素養。」

李洋回應，車掃是在假日，一切都遵循法規來處理，且「運動不分藍綠」，先前也曾受邀出席不同候選人的活動。

李洋會前提到，不管哪位候選人的政策，都希望結合運動的部分能做得更好，「不管是運動驛站，還是其他縣市政府提出的政策，都希望中央與地方能努力推動，讓環境變得更好。」他也提到，希望中央和各縣市政府能一同推動政策，不管硬體設備的提升或先前的「揮汗有禮」，讓全國人民能有感運動政策的推廣。

民進黨候選人沈伯洋（左）在內湖、南港舉辦洋流車掃造勢，更邀請運動部長李洋站台，雙方也在活動會場舉行運動政策座談。圖／取自官方共訊