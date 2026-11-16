車掃爭議林子宇質疑民眾黨放棄板橋 黃國昌：最後階段全力拚勝選

民眾黨提名的新北市議員候選人林子宇，昨天不滿車掃直播只安排中和，在臉書發文轟黨中央未讓候選人都有公平機會。主席黃國昌今天表示，黨的立場就是盡可能滿足所有候選人需求，大家的目標就是全力追求勝選，盼讓所有的候選人都能夠當選。

民眾黨昨天及今天皆安排「民眾號」新北市車隊掃街計畫，主席黃國昌昨天上午首站到中和陪陳怡君車掃拉抬聲勢，接著趕往新店陪邸聖德，再到土城陪吳亞倫，原定下午4時許到板橋陪林子宇。但昨天上午林子宇突然發文不滿黨中央的民眾之聲直播僅安排在出發點中和直播，雖下午加開了板橋的直播，但林子宇認為這不是原本的訴求，因此婉謝了民眾之聲的直播，出發前向黨中央告知不車掃，黨中央取消黃國昌陪同車掃，林改為單獨車掃。

黃國昌今天上午至三重陪同提名的陳彥廷進行車隊掃街拜票，關於林子宇提到溝通狀況，並說互相尊重應該沒那麼難。黃國昌表示，民眾黨的立場就是盡可能滿足所有候選人的需求。這段時間中央黨部還有全國車掃的工作同仁都非常辛苦，候選人個別的決定我們盡可能配合。到選戰最後階段，大家的目標都一樣，就是全力追求勝選，希望讓我們所有優秀的候選人都能夠順利當選。

因林子宇還在留言中質疑黨中央要放棄板橋，媒體詢問是否會傷害關鍵時刻的選情。黃國昌表示最後時刻每個候選人都會面臨到工作上、時程上各式各樣的壓力，謝謝全黨上下同仁的辛苦，每個候選人全力拚到最後爭取勝選是最重要的事。