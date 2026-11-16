三度力擋中央光電板入侵水庫 陳沂：護翡翠就值得我幫蔣萬安拉票

台北市長選戰進入最後肉搏巷戰，網紅陳沂在臉書貼文表示，她看到一個街訪，問民眾台北市長要投誰？有個阿姨稱要投給蔣萬安的原因，是因「蔣守護翡翠水庫不讓中央蓋光電板，才讓我們有乾淨的水可以喝。」陳沂說，「光是堅定守護翡翠水庫，不被光電板入侵，就值得我幫蔣萬安拉票！」

年底選戰倒數12天，網紅陳沂在臉書貼文表示，她最近看到社群也一段街訪影片，有位民眾稱要投給蔣萬安的理由是守護翡翠水庫，本來想說，這位阿姨是在幫蔣萬安歌功頌德，所以去查了是否真有此事？

陳沂今也在臉書驚訝表示，她一查才發現，經濟部水利署2022、2023、2024連續三年發函台北市政府，調查翡翠水庫設置光電板潛力。甚至2025年還有議員質詢這件事，蔣萬安強硬表示：「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准。」

「台灣有好幾個縣市的水庫都被設了光電板，其中台南的烏山頭水庫和高雄的阿公店水庫最多。」陳沂說，雖然目前還沒有水庫發生因為光電板污染水質的案例，但光電板如果破損掉入水中，很可能會造成重金屬污染。「為什麼硬要在水庫設光電板？就是因為錯誤的綠能政策！」

陳沂也痛批民進黨，整天要非核家園，反而挖掉整片山蓋光電板，在水庫蓋光電板，在藻礁上蓋天然氣接收站，最後發現根本走不下去，才裝沒事說要重啟核電。陳嘆「我不是什麼蔣寶的支持者，但阿姨的論點非常說服我，光是堅定的守護翡翠水庫不被光電板入侵，就值得我出來幫蔣萬安拉票！」