竹北三腳督！邱臣遠談藍白分票 催出隱性選票是關鍵

新竹縣竹北市長選戰進入白熱化，民眾黨候選人邱臣遠今早8點接受主持人王淺秋「千秋萬事」節目直播專訪，針對藍白分票恐讓民進黨候選人曾聖凱受益的疑慮，邱臣遠回應，綠營基本盤相對固定，民進黨候選人起步較晚，仍需要努力鞏固基本盤；至於中間選民是否受到棄保效應影響，他認為，最終仍應回歸選賢與能，相信竹北市民有智慧做出選擇。

邱臣遠坦言，地方選舉仍高度仰賴組織動員，民眾黨創黨僅7年，相較藍綠傳統政黨，在地方組織上確實較為吃力。他透過徒步拜票、家戶拜訪及創意活動，彌補組織資源不足，從目前掌握的民調及實際走訪地方的民眾反應來看，選情比預期更好，但仍須戒慎恐懼。

邱臣遠認為，自己的支持者有不少是中間選民及大樓族群，平時忙於工作，即使認同候選人，也不一定會出門投票，因此如何催出支持者投票率，是目前最重要的課題。他說，這次選戰也是一場政治實驗，如果能夠勝選，將展現不同於傳統組織動員的新型態選舉模式。

邱臣遠表示，竹北選戰目前審慎樂觀，但仍須戒慎恐懼。藍綠候選人各有基本盤，三腳督選舉變數較多，自己不能只守基本盤，必須持續向上爭取選票，尤其催出過去白營支持者及中間選民的投票率，是目前最重要的工作。

邱臣遠指出，柯文哲2024年總統大選在竹北獲得38%得票率，但總統大選投票率約7成，地方選舉投票率通常較低，如何讓過去支持白營的選民願意出門投票，是一大挑戰。此外，也要積極爭取淺藍及中間選民，近期除持續進行深度家戶拜訪，也透過活動及車隊掃街增加曝光。

邱臣遠認為，隨著選戰升溫，隱性選民及中間選民逐漸開始關注候選人，也會回歸檢視候選人的經歷與條件。他最大的優勢是曾任新竹市副市長及代理市長，具備行政經驗，也曾擔任立法委員，新竹市近年在財政及重大工程方面的施政成果，包括零負債及重大工程陸續完工啟用，都是可以讓選民檢視的政績。