藍營真人海巡抗「洋流」 陳菁徽：闢謠要快狠準 票票入匭是關鍵

選戰進入最後衝刺，台北市長蔣萬安啟動陸空大戰，藍營也不再任由「洋流」主導網路戰場。除了力拚連任的蔣萬安親自「海巡」，國民黨立委徐巧芯、羅智強、陳菁徽等人也都緊盯時事、隨時回覆網友，透過真人上網即時闢謠，帶動支持者發聲。陳菁徽表示，選舉到最後階段，即時的闢謠澄清非常重要，內容要快狠準。

陳菁徽表示，選舉到最後階段，即時的闢謠澄清非常重要，內容要快狠準，一語中的而且要有趣。她很常逛「脆」（Threads），看到疑似假訊息，或者明顯造謠的內容，就會立即跟團隊討論，並且快速留言澄清。

陳菁徽指出，今年的選舉就是假人設與真善良的選擇，只要說真話、公道話，就會獲得不錯的回響與共鳴；除了海巡闢謠之外，也會替同黨的候選人宣傳政績，在社群上造勢拉票，鼓勵年輕人回家投票，共同關心家鄉的未來。她說，社群的熱度反映出大家的關注程度，但最後還是要出門投票，票票入匭才是關鍵，呼籲全民11月28日出門投票，履行公民權利，為自己的選擇負責。