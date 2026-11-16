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陳其邁助陣沈伯洋酸蔣萬安「順不起來」 羅智強嗆：高雄順起來了嗎？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋在辯論會上提出種樹、兒虐及營養午餐3大議題，卻恰好問到高雄市長陳其邁的痛處。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋在辯論會上提出種樹、兒虐及營養午餐3大議題，卻恰好問到高雄市長陳其邁的痛處。聯合報系資料照

高雄市長陳其邁昨晚北上替民進黨台北市長候選人沈伯洋站台，批評台北市長蔣萬安「台北順不起來」。國民黨立委羅智強今天反嗆，陳其邁根本是哪壺不開提哪壺，沈伯洋在辯論會上提出種樹、兒虐及營養午餐3大議題，卻恰好問到陳其邁的痛處。他接連質疑高雄砍樹、兒虐致死及校園午餐食安問題，更追問沈伯洋是否敢說翡翠水庫不設光電板。

羅智強在臉書發文表示，陳其邁昨晚北上替沈伯洋站台，酸蔣萬安「台北順不起來」，根本是哪壺不開提哪壺。他質疑，陳其邁應該用沈伯洋的標準問問自己，高雄真的順起來了嗎？他也要替沈伯洋「三問陳其邁」。

羅智強指出，沈伯洋在市長辯論會上說，當選市長後要做3件事，包括種樹、解決兒虐及改善營養午餐。這3道題目原本是要考蔣萬安，結果每一道都問到陳其邁的痛處。第一問是種樹，陳其邁要不要設立種樹局，請沈伯洋擔任「高雄樹長」？沈伯洋天天抹黑台北砍樹，要「為樹請命」，其實是告訴大家，陳其邁主政的高雄，美濃大峽谷、砍樹種光電的「殺手級」成就。高雄有成千上萬棵樹木遭砍伐，陳其邁卻不聞不問、坐視助長，才是名副其實的森林殺手、砍樹大王。

羅智強說，台北市移除罹患褐根病的樹木，是為了防止病害蔓延，也降低颱風期間樹木倒塌傷人的風險，該移除的病樹要處理，該種的樹也要種，蔣萬安已種下4萬株樹木，這才叫有做事。薔琵颱風過後，北市府統計路樹倒塌1442件，比2024年康芮颱風的2474件減少1000多件，正是因為台北市認真執行病樹移除，也提高防颱修剪頻率。這些平時看不見的工作，颱風一來，市民就知道有多重要。沈伯洋既然如此關心台北的樹，為何不當面問問站在身旁的陳其邁，高雄為何有成千上萬棵樹木被無辜砍伐？

第二問是兒虐，羅智強批評，沈伯洋堪稱陳其邁的最強豬隊友，日前憑猜測指稱「台北兒虐六都第一」，結果反而讓外界注意到，高雄兒虐致死人數才是六都第一，台北則是六都最少。他指出，光是2024年，陳其邁主政的高雄就有12名兒童遭虐待致死，卻沒有太多新聞報導，12條小生命就這麼在極度痛苦中無聲死去。他質疑，陳其邁有時間北上替沈伯洋助選，是否曾向高雄家長說清楚，當年為何有12名孩子沒能被及時救下來？又該如何面對這12名枉死的孩子？沈伯洋有沒有為這12位枉死的孩子問問陳其邁？

第三問是「蟾蜍餐」。羅智強指出，陳其邁批評台北之前，應先看看高雄孩子的餐盤。高雄國光高中學生在午餐中發現碎石、塑膠碎片及頭髮，隔天高雄高工學生又在三杯雞中發現蟾蜍。高雄家長想問的是，從食材到出餐，到底哪一道把關出了問題？沈伯洋陣營一再批評台北的營養午餐，連2克香鬆事件都能吵到大翻車，既然陳其邁昨晚就站在沈伯洋旁邊，為何不提出同樣的問題？

羅智強最後再問沈伯洋，翡翠水庫未來是否會像台南烏山頭水庫一樣設置光電板？他說，自己3天前就曾向沈伯洋提出這個問題，卻始終未獲回應，所以今天要再問一次。2022年至2024年間，民進黨政府連續3年發函盤點光電設置空間，翡翠水庫都被列入，但蔣萬安直接否決，表明絕不允許民進黨中央染指翡翠水庫。

羅智強說，還好有蔣萬安，不然台北市民、新北市民都可能和台南人一樣，得喝光電水。民進黨在台南執政30多年，烏山頭水庫已裝設光電板，國民黨台南市長候選人謝龍介也公開承諾，當選後將依法移除。他要求沈伯洋給大台北市民一句明白話，敢不敢像蔣萬安一樣，明確說「翡翠水庫不設光電板」？

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