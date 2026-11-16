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跨界重用青年 蘇巧慧樂當「大姐」帶領團隊向前衝

中央社／ 新北16日電

民進黨新北市長參選人蘇巧慧活潑、熱情，團隊成員年輕且不限政治科班出身，互動上更是直呼「大姐」，從幕僚及各界人士眼中，是兼具新世代執行力、同理心且溫暖的政治人物。

蘇巧慧早在2020年就成立podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，6年來總共錄製了360集以上的故事，溫暖的說故事能力，是能讓小小粉絲尖叫跟隨，尤其是愛唱歌的她，在地方活動及造勢場合也常出現帶動唱的熱鬧場景，拿手的「粉紅超跑」瞬間圈粉不少婆婆媽媽。

了解一個人不外乎先從內部探索，蘇巧慧的團隊以「年輕化」與「跨界」是最大亮點。她非常敢於且願意去拔擢新人，許多成員都是大學一畢業便加入團隊，例如民進黨新北市黨部執行長高碩呈，其過分成熟的外表及行事作風，很難相信年僅33歲。

此外，在競辦發言人群中，29歲的劉芳宇擁有表演專業；26歲的馬亨亨．夷將（Mahengheng·Icyang）畢業於輔仁大學新聞傳播學系；年僅24歲的吳思萱就讀餐飲管理系，都不是政治系出身。

幕僚蕭向洋表示，他23歲從社工系畢業時，是透過104求職網投遞履歷而進入團隊，當時並無任何政治背景，直到跟隨著團隊進入黨部後才加入民進黨。他形容老闆蘇巧慧不僅性格活潑、極為照顧下屬，加上在家中排行老大，因此團隊私下都如同家人般親切地稱呼她為「大姐」。

他表示，「只要願意學、願意做，就能在團隊中獲得表現機會，是否有政治色彩、黨籍反而是其次。」

許多名人也透過加油影片的錄製，說出了她們眼中的蘇巧慧。例如電影監製李烈提及多年前在新媒體暨影視音發展協會首次見面，便被蘇巧慧的溫暖與真誠所感動。即便行程繁忙，蘇巧慧每次的到來都是充滿活力、熱情地穿梭全場，把握機會與大家深入交流並堅持待到活動尾聲才離去，這讓她深受感動。

李烈表示，蘇巧慧是能夠讓人信任的人，所展現出的同理心及專業，正是理想父母官最需要的特質。是那個「會把市民放在心裡面的人。」

台灣台語路協會理事長董力玄表示，「水獺媽媽」蘇巧慧有活力又親切，扮演任何角色都能做得很好，希望新北市可以有一個這樣的市長；永和「綠書店」店長許秀美表示，蘇巧慧化身為「水獺媽媽」為小朋友唸故事書時，眼神真的散發著光芒，完全就是因為喜歡故事而堅持做下去。

在外界的觀察上，或許就像行政院前副院長沈榮津在造勢場合中，談及他所認識的蘇巧慧，她不僅有其父親、前行政院長蘇貞昌的魄力與執行力，也具備新世代的創意與想像力，是最懂新北的市長候選人。

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