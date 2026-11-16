從工地走向市長選戰 李四川的硬派人生

出身小琉球的漁村，從三都副市長，再到新北市長參選人，李四川的人生像大型公共工程累積的工期。「川伯」不靠華麗辭藻，他以工程專業與行政歷練，在政治舞台走出自己的路。

李四川常因自身背景、性格被認為選舉風格過度保守，他自己倒是不避諱。「我憨慢講話啦」、「我第一次選舉」，每次上台演講致詞，他幾乎都會提到自己的不善言辭。

從一位做事的人，轉身站在台前，在各後援會的造勢場合演講時，有時也會調侃自己，承認網路批評他「很土」。但回頭又凸顯自己的優勢，強調自己是「工程人」的個性，頂真做歹誌（認真做事情）。雖然憨慢說但認真做，自己不會說漂亮話，只會務實往前衝。

在行政歷練上，李四川從基層的台北市政府工務局，台北縣政府工務局長、台北縣副縣長，2010年起歷任新北市、高雄市、台北市副市長，也擔任過行政院秘書長、中國國民黨秘書長，歷任政務官、事務官與黨職，與不同政治領導人共事，累積跨城市的行政經驗。

國民黨在新北市已經執政21年，面對這一戰有輸不得的壓力。現任市長侯友宜也積極輔選，投入市場與車隊掃街。李四川在競選總部告訴中央社記者，「市民就是我的大咖」。日前板橋傳統市場的掃街，李四川看見商家玻璃門關著，一個箭步趨前開門握手，不放棄每一張選票。

競選總部負責操盤的重要推手之一，前立法委員林鴻池接受中央社記者訪問表示，李四川演講風格不見得吸睛，但也讓支持者看出，他的優勢在於熟悉市政運作，能把政策落實。外界民調互有消長，選民雖不必過度恐慌，但適度的緊張是必要的。

李四川並非典型的演說型政治人物，從道路、橋梁到大型公共建設，工程人的務實性格逐漸成為他的形象招牌。他曾監工小巨蛋、推動台北大巨蛋，現在企圖接棒侯友宜，將持續落實新北大巨蛋、板橋小巨蛋及人工智慧產業發展等構想，試圖將工程經驗轉化為城市願景。

站上第一線，必須自己定調、說服選民，甚至承受政治攻防。每次的演講，他都依據區域特性闡述當地政見，也不忘記帶入全民的社會福利政見、育兒與公托等年輕人關心的話題。

從工地到市府，再從副手走向選戰主舞台，李四川的人生確實不像一條筆直的道路。如今，工程帽下的「川伯」必須面對的，不只是下一項工程如何完成，更是如何說服400萬市民，把新北的未來交到他手中。