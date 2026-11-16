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賴清德送擋泥板蕭美琴送安全帽 挺王美惠騎機車轉化造勢宣傳

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長選戰，民進黨候選人、立委王美惠騎機車形象，從選戰攻防延燒成為競選特色。賴清德總統送特製擋泥板（上）蕭美琴昨天再送「戰貓安全帽」（下），正副總統接力為王美惠機車形象背書。圖／王美惠競總提供
嘉義市長選戰，民進黨候選人、立委王美惠騎機車形象，從選戰攻防延燒成為競選特色。賴清德總統送特製擋泥板（上）蕭美琴昨天再送「戰貓安全帽」（下），正副總統接力為王美惠機車形象背書。圖／王美惠競總提供

嘉義市長選戰，民進黨候選人、立委王美惠騎機車形象，從選戰攻防延燒成為競選特色。面對民眾黨前主席柯文哲批評「騎摩托車是民代工作，不是市長該做的事」，總統賴清德、副總統蕭美琴接連以行動力挺，不約而同送上機車配件，賴清德送特製擋泥板，蕭美琴昨天再送「戰貓安全帽」，正副總統接力為王美惠機車形象背書，讓這輛陪伴她20年的小綿羊成為選戰話題。

蕭美琴昨晚南下嘉市為王美惠站台，分享曾搭乘王美惠機車的經驗。她透露，王美惠騎20年的小綿羊，平時保養得很好，車廂裡還放著好幾件雨衣，原來不是留給自己，而是準備在下雨時，隨時提供給路邊有需要的民眾。

蕭美琴說，自己曾短暫坐過王美惠機車後座，雖然沒有騎乘太遠，但感覺相當安心，因為王美惠騎車很穩。小朋友遠遠看到她，還會喊「摩托車阿姨來了」，這輛機車已成為王美惠走訪基層、服務鄉親的鮮明標誌。

蕭美琴特別拿出一頂有貓耳朵造型的「戰貓安全帽」送給王美惠，並以自己「台灣戰貓」的形象說明，貓具有靈活、堅韌的特質，面對困難與挑戰，總能找到平衡、繼續向前。她提醒王美惠，未來繼續騎車為鄉親服務時，務必注意安全，希望這頂安全帽象徵溫暖與堅毅，陪伴她繼續為嘉義打拚。

事實上，總統賴清德5月24日走訪嘉市，就送王美惠特製機車配件。當時賴清德陪王美惠品嚐地傳統美食魯熟肉，行程尾聲特別拿出印有兩人同框合照的機車擋泥板，上面還印著「嘉義更美，就找阿惠」宣傳語，呼應王美惠長年騎機車穿梭大街小巷、勤跑基層的形象。

王美惠騎機車的形象，選戰初期曾遭柯文哲質疑，認為每天騎摩托車跑行程雖然親切，卻是民意代表的工作，不是市長應做的事。王美惠回應，騎了20年機車，哪裡有需要就往哪裡跑，機車定期保養，成為服務地方的好伴侶。

從賴清德送擋泥板，到蕭美琴送安全帽，正副總統先後送上機車安全配件，將引發攻防的騎車形象，轉化為競選宣傳焦點。王美惠20年小綿羊，不只是交通工具，也成為市長選戰，中央助選與地方形象連結的特殊符號。

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