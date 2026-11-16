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綠營嘉縣市長候選人造勢打「洋流牌」 無人機洋流號沈伯洋視訊獻唱
九合一選舉倒數，民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘、嘉市長候選人王美惠，昨晚分別舉辦大型造勢，2場活動不約而同打出「洋流牌」，串聯嘉縣市及台北市選戰。嘉縣以無人機群飛「洋流號」燈光秀展現特色，嘉義市由台北市長候選人沈伯洋視訊助陣，獻唱助選歌曲「嘉義順起來」，營造跨縣市相互拉抬的選戰氣勢。
蔡易餘造勢大會結束，天空出現無人機燈光秀，透過燈光排列呈現象徵嘉縣無人機產業發展「洋流號」圖形，民眾驚呼連連。主辦單位藉無人機展演，凸顯嘉縣產業特色，也將「洋流」意象融入選戰訴求，現場主持人帶領支持者高喊當選，將造勢氣氛推向高潮。
王美惠造勢活動意外驚喜，沈伯洋透過視訊助陣，向支持者問候致意，感謝大家熱情相挺，呼籲將加油聲化為選戰力量，陪伴王美惠及民進黨議員候選人當選。沈伯洋笑說，聽說當晚到場嘉賓都要唱歌，自己透過視訊參與，也不能例外，特別準備一首從未公開演唱歌曲，送給好友王美惠。他以「嘉義順起來」為主題，跳過較難前段歌詞，直接唱副歌：「嘉義順起來，阿惠為你拚未來；嘉義順起來，把熱情都傳開！」以歌聲為王美惠及市議員候選人加油。
沈伯洋透過視訊與現場支持者互動，詢問大家是否準備好為王美惠加油，展現兩人交情，也讓台北、嘉義兩地選戰產生連結。兩場造勢活動主角不同，都以「洋流」作串聯主軸，從無人機燈光秀，到沈伯洋視訊獻唱助選歌曲，將嘉縣市與台北市選戰連結，透過跨縣市聲援擴大聲量。群眾高喊蔡易餘、王美惠、沈伯洋「凍蒜」，展現民進黨整合團結氣勢。
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