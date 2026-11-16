藍營才點名危險 綠軍今天苗栗市、頭份市、竹南鎮站路口同步拜票

民進黨苗栗縣長候選人陳品安發起「苗栗隊聯合站路口串連行動」，包括選情緊繃的苗栗市、頭份市及竹南鎮等地，陳品安與苗栗市長林月琴合體，聯合民進黨各級候選人今天上午7點半至8點半，同步向鄉親拜票，最後衝刺力拚苗栗隊全壘打的目標。

苗栗市長、頭份市長及竹南鎮長選舉，政壇分析是一級戰區，國民黨競選連任苗栗市長余文忠面對林月琴強力挑戰，頭份市長、竹南鎮長新局，國民黨候選人徐功凡、無黨籍何秀綿，對決泛綠曾玟學、葉忠倫，國民黨競選連任縣長鍾東錦昨天在國民黨縣黨部黨慶活動，公開點名3市鎮選情緊繃，民進黨今天出招，陳品安發起「苗栗隊聯合站路口串連行動」，在各個重要路口同步拜票，展現團結氣勢。

陳品安、林月琴站點苗栗市國華路及至公路口，此外，卓蘭鎮長候選人陳春暖在卓蘭大橋卓蘭側，議員候選人許櫻萍在苗栗市民族路及國華路口，議員候選人徐筱菁在苗栗市建功國小旁，議員候選人羅貴星在國道1號三義交流道口，議員候選人翁杰在通霄台1線及縣道128線路口，議員候選人邱毓興在竹南鎮龍山路及公義路口，議員候選人吳亭亭在竹南鎮博愛路及環市路口，議員候選人陳光軒在大無敵烤肉飯頭份店，議員候選人陳詩弦在頭份中央路、中興路口。

選舉倒數12天，這場「苗栗隊聯合站路口串連行動」，陳品安表示，展現團隊團結氣勢，選戰最後衝刺階段，苗栗隊將整合各方力量，從縣長、縣議員到鄉鎮市長、代表候選人並肩作戰，全力朝苗栗隊全壘打的目標邁進。