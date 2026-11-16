卓榮泰王美惠造勢場未承諾建輕軌期程 嘉義市長選戰議題續燒

高鐵嘉義站聯外輕軌成為市長選戰熱議題，藍白共推市長候選人張啓楷與市長黃敏惠頻頻要求中央兌現興建承諾，先後在賴清德總統、行政院長卓榮泰為民進黨市長候選人王美惠站台，分別透過陳情、事前舉牌要求中央表態。不過，卓榮泰昨晚出席王美惠造勢大會，對輕軌建設並未提興建時程，僅表示短期先增加BRT快捷公車班次，長期朝既有計畫向西延伸，讓輕軌議題延燒。

上月賴清德出席王美惠競總成立大會，張啓楷場外陳情抗議，要求中央兌現興建輕軌承諾。黃敏惠上周利用崇文國小地下停車場啟用典禮，高舉「中央輕軌跳票」標語牌，隔空向卓榮泰喊話，要求中央明確承諾。

面對輕軌議題，卓榮泰昨晚表示，王美惠、黃敏惠到行政院協商，短期先增加BRT快捷公車班次，改善高鐵嘉義站與市區交通接駁；至於輕軌建設，依目前提出計畫向西延伸，讓嘉市承接未來科學園區交通需求。然而，卓榮泰未承諾輕軌何時動工、何時興建，也沒有提出中央將負擔多少經費，對於地方要求的具體建設時程，仍未給出答案。

王美惠造勢場合表示，嘉市民前往高鐵嘉義站，從後火車站轉運中心搭BT快捷公車，班次增加，仍無法滿足民眾需求，希望進一步爭取直達高鐵太保站的公車服務，會持續努力。

卓榮泰、王美惠與黃敏惠10月在行政院協商，達成三項結論，短期增加BRT班次、提升高鐵接駁功能；中期修正嘉市藍線輕軌可行性研究路線，評估向西延伸；第三待可行性研究通過後，由中央與地方就建設經費分擔專案協商。

卓榮泰未就輕軌興建時程及中央經費承擔提出具體承諾，與張啓楷、黃敏惠要求中央明確表態的訴求形成落差。輕軌究竟何時能從規劃走向實質建設，勢必持續成為市長選戰攻防焦點。