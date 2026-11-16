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重申國民黨竹縣提名立場不變 楊文科：縣長徐欣瑩、竹北市長吳旭智

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科隨後出席徐欣瑩軍警消、公教、勞工暨婦女後援會成立大會，感謝各界支持。圖／黨部提供
楊文科隨後出席徐欣瑩軍警消、公教、勞工暨婦女後援會成立大會，感謝各界支持。圖／黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席尖石鄉長候選人劉建民競選服務處成立大會，以及新竹縣長候選人徐欣瑩軍警消、公教、勞工暨婦女後援會成立大會，力挺黨內提名人選，呼籲選戰最後關頭團結迎戰，延續新竹縣8年建設成果。

針對外界對新竹縣選情及提名立場的討論，楊文科也再次強調，國民黨在新竹縣的正式提名從未改變，「新竹縣長就是徐欣瑩，竹北市長就是吳旭智！」他表示，國民黨有自己的提名制度與組織紀律，所有黨員同志都應共同支持國民黨提名候選人，凝聚力量迎接最後的選戰。

楊文科表示，過去8年縣府團隊持續投入原鄉交通建設，包括編列約2.6億元重建因颱風受損的司馬庫斯二號橋，改善居民交通安全及觀光發展。他也肯定縣議員張良印、林秉君長期為地方爭取建設，並指出劉建民具公務體系及民意代表經驗，熟悉行政程序與地方需求，期盼未來結合縣府資源，推動尖石交通、觀光及產業發展。

楊文科強調，地方建設不能只靠一個人，必須由縣府、鄉公所及民意代表相互配合，才能發揮最大效益。他肯定劉建民的行政專業、張良印的地方歷練，以及林秉君的年輕活力，三人各有所長、相互合作，未來若能結合縣府資源，形成推動尖石發展的堅強團隊，將有助於原鄉交通、觀光、產業及各項民生建設持續向前。

楊文科隨後出席徐欣瑩軍警消、公教、勞工暨婦女後援會成立大會，感謝各界支持。他坦言國民黨這次面對的選戰確實艱困，徐欣瑩也承受許多質疑與攻擊，但越是困難的時刻，越需要大家相互扶持、堅定信念。「一個人可以走得快，但一群人才能走得遠！」他強調，國民黨一路走來，靠的就是基層同志與支持者共同努力，只要大家團結一致，就有信心克服眼前的挑戰。並以「疾風知勁草，板蕩識忠臣」勉勵黨員堅定信念。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席尖石鄉長候選人劉建民競選服務處成立大會。圖／黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天接連出席尖石鄉長候選人劉建民競選服務處成立大會。圖／黨部提供

針對外界對新竹縣選情及提名立場的討論，楊文科也再次強調，國民黨在新竹縣的正式提名從未改變，新竹縣長就是徐欣瑩，竹北市長就是吳旭智。圖／黨部提供
針對外界對新竹縣選情及提名立場的討論，楊文科也再次強調，國民黨在新竹縣的正式提名從未改變，新竹縣長就是徐欣瑩，竹北市長就是吳旭智。圖／黨部提供

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