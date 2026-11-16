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揭大罷免和洋流參與者獲政府經費逾16億 藍委：十年的黃金飯 真香

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書
國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書

台北市長選舉戰況激烈，國民黨立委邱鎮軍指出，要不要支持洋流、大罷免，當然是政治自由，但把2016到2026年11月的政府公開資料攤開一看，這些在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。

邱鎮軍指出，這些標案的陣容有多豪華？在超過10.23億元的採購總額裡，走一般「公開招標」的只有連零頭都不到的區區173萬元，高達4.93億元是「未經公開評選／徵求」的限制性招標，另外5.1億元是經公開評選的限制性招標。

邱鎮軍質疑，這到底是藝術之間的惺惺相惜？還是台灣的「資源分配」早就在民進黨的主導下，進化成一個溫暖的互助大家庭？「拿了我的補助，壯大我的聲勢；不站我這邊，小心下次沒你！」這很公平吧？

邱鎮軍說，試想一下，文化部4.57億元補助、3.73億元採購，加上各部會、公營事業與地方政府的水龍頭，只對著特定政治光譜狂噴，甚至讓這群人在選舉時變身政治行動的「熱情贊助商」，其他沒喝到水的創作者，生存空間怎麼可能不被壓縮？文化場域的獨立思維，難道只是寫在限制性招標企劃書裡的作文比賽嗎？

邱鎮軍說，資源重疊的效果，民進黨想要的「寒蟬效應」就出現了，大家心裡都會默默盤算，沒加入這個「尊爵不凡」圈子，會不會準備去路邊吃土？至於得到的，誰還敢發自內心批評給錢的「乾爹」？

邱鎮軍說，民進黨雖然極力否認「大罷免」是為剷除異己推動的，但只要稍微看一下那些「領銜人」待過的協會、挺身倡議的人，是如何輕鬆優雅拿下大額補助跟限制性標案。再轉身聽他們說的「民眾自主」，真的是侮辱了這套精密的產業鏈。

邱鎮軍說，歌手羅大佑說出了很多人心裡的話；而前總統蔡英文、民進黨政府大概還在努力替這幾年「延續性治理」的無能找個漂亮的下台階。以前的創作者，在資源匱乏的年代還能保有對權力說真話的骨氣，寫出批判時代的歌；如今，當文化人與關聯團體能輕鬆嚥下這口「合法的黃金飯」；「風骨」這兩個字，大概已經變成這圈子裡最奢侈、也最沒市場的笑話了。

邱鎮軍說，畢竟，誰會跟16.6億元的新台幣過不去？人民繳稅支持文化，是希望看到台灣的創作能量百花齊放，讓創作者無後顧之憂的譜出這塊土地的故事。現在變成錢給了，但買到的不是百花齊放，而是「大罷免」、「洋流」對權力最忠實的附和，「持續10年的黃金飯，真香！」

國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書
國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書

國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書
國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書

國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書
國民黨立委邱鎮軍指出，在「大罷免」舞台上聲嘶力竭高呼正義，或者喊著「你們的市長沈伯洋」的參與者及關聯單位，背後竟然站著至少高達16.6億元的政府經費。圖／取自邱鎮軍臉書

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