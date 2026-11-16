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張峻控文宣抹黑 藍駁：應接受檢驗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
國民黨花蓮縣黨部副主委、縣議員吳建志（左一）今天在文宣上簽名，表示內容資料依據，願為言論負責。記者王思慧／攝影
國民黨花蓮縣黨部副主委、縣議員吳建志（左一）今天在文宣上簽名，表示內容資料依據，願為言論負責。記者王思慧／攝影

花蓮縣長選戰再爆文宣攻防，無黨籍張峻陣營指控，鳳林鎮有人散發印有國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志名字的黑函，內容涉「背刺國民黨」、「欺詐牟利、霸占國土」字眼，已赴花蓮地檢署告發。吳坦承內容是他的看法，願為言論負責。

張峻競選總部主任胡慧君前天表示，有鳳林鎮支持者來電，稱收到疑似黑函文宣，以漫畫方式呈現，內容涉及抹黑張峻，意圖使人不當選，競總前天已帶文宣及監視器影像等證據，前往花蓮地檢署告發，指控涉嫌違反選罷法，並請發送及收到文宣的民眾向檢方說明，希望查明散發者身分及內容是否涉不實。

吳建志昨表示，文宣不是由他親自印製、發放，但內容都是他的看法，也有公開資料及法院判決當依據，因此願意簽名負責；質疑張峻面對基層公民提出的質疑，為何不先把事情說清楚，反而採取司法告發方式，讓宣傳志工承受壓力，政治人物本應接受檢驗。

吳也要求張峻說明，是否曾以不實文件申請承租國有土地、租約遭撤銷後是否仍收取租金、土地是否轉租他人經營檳榔園，及是否涉及山坡地超限利用等問題。

花蓮縣長選戰三腳督，國民黨候選人游淑貞、無黨籍候選人魏嘉賢近日分別攻入對手本命區拜票。游到花蓮市中山路站街口，提出舊城文化再生、商圈經濟振興策略；魏嘉賢走訪吉安慶豐，提出在玉里設立花蓮第二行政中心等政見，強調要讓十三鄉鎮市都能公平獲得資源。張峻昨也公布政策白皮書，以「花蓮二○三○願景」為目標，提出「拚經濟、顧家庭、護安全」三大主軸、十二個治理面向及一二○項行動方案。

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