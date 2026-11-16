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拜票插曲 白營車掃不直播 小雞槓黨中央 造自己的勢

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
民眾黨新北市議員候選人林子宇與競總人員自行展開車掃。記者黃子騰／攝影
民眾黨新北市議員候選人林子宇與競總人員自行展開車掃。記者黃子騰／攝影

民眾黨主席黃國昌昨天先後陪同黨提名的新北市議員候選人陳怡君、邸聖德、吳亞倫車掃，原定傍晚陪同林子宇掃街，疑因林在臉書發文不滿直播只安排中和，出發前向黨中央告知不車掃，黨中央取消黃國昌陪同車掃，林改為單獨車掃，黨內疙瘩引發議論。

此次新北市議員選舉，民眾黨在推出七名市議員候選人，分別為爭取連任的新莊區市議員陳世軒、土樹三鶯選區吳亞倫、大新店選區邸聖德、汐金萬選區陳語倢、三蘆陳彥廷、板橋林子宇、中和陳怡君，力拚至少選上三席能在議會成立黨團。

民眾黨昨安排「民眾號」新北市車隊掃街計畫，主席黃國昌首站到中和陪陳怡君，透過車掃為白營小雞拉抬聲勢，接著趕往新店陪邸聖德，再到土城陪吳亞倫，原定下午四時許到板橋陪林子宇。昨天上午林子宇突然在個人臉書上發文，不滿黨中央的民眾之聲直播僅安排在出發點中和直播，事前缺乏溝通，未讓候選人都有公平機會。

下午四時許，林子宇掃街車隊準備出發前，突傳出黃國昌不會到場的消息，林子宇隨即現身表示，早上發出聲明後，發現下午有加開板橋的直播，對她來說這不是原本的訴求，因此婉謝了民眾之聲的直播。

林子宇說，選戰是自己的舞台，沿途有許多支持者在等待她，無論如何一定會完成板橋車掃，「我們會造自己的勢」，只要有辦法拿起麥克風，林子宇的勢就能自己創造。

民眾黨發言人張彤回應，新北車掃行腳原訂土城結束後前往板橋，林子宇團隊下午三時十二分向組織部傳達不車掃決定，秘書長向候選人確認後即配合調整。

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