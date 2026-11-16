基隆緊繃 朱立倫喊打破沉默螺旋 出來投票

基隆市長選戰白熱化，國民黨謝國樑尋求連任，昨合體國民黨前主席朱立倫，在市區展開大車掃。朱立倫肯定謝國樑四年政績，並批對手都是用對立、用恨發點，對抗謝國樑。謝則說，選情愈緊繃愈有精神，代表他有抗壓力，局勢激烈可激出更多鬥志。

至於民進黨候選人童子瑋，則獲前議長、現任議員張芳麗及民眾黨前秘書長謝立功相挺。由於基隆長期被視為藍白合示範區，民眾黨主席黃國昌昨說，民眾黨立場非常清楚，就是堅定支持現任市長謝國樑。是否祭出黨紀處分？黃直言「他（指謝）應該沒那麼重要吧。」

謝國樑昨上午前往南興、信義市場拜票，下午偕朱立倫以車隊掃街。謝提出「謝國樑十二建設」政績，照顧孩子、育兒家庭和勞工等，有信心十一月二十八能贏得勝利。

一旁的朱立倫話鋒一轉，把矛頭指向對手民進黨童子瑋。朱說：「他（謝國樑）的對手，這幾年來，都是用對立、對抗，用恨做出發點，一位愛的市長，結果對手用仇恨來面對他。」朱也肯定謝國樑四年政績，希望他能繼續為市民服務。

此外，朱立倫還憂心地說，藍軍支持者目前投票意願不夠強，沉默螺旋分成兩個部分，一個是民調不表態，另一個是不願意出來投票。他在桃園助選，大家都說桃園市長張善政做得非常好，但張最大的危機一樣是沉默螺旋，呼籲一定要出來投票。

童子瑋四年前競選議長，張芳麗投下關鍵一票助童勝出，隨後退出國民黨。童說，張芳麗陪他車隊掃街，支持他選市長，讓他非常感動。他希望不同世代、跨黨派一起為地方做事。謝立功日前表態支持有執行力的童子瑋，今合體宣布「童心協立」。謝曾任民眾黨秘書長，對於曾為黨內要角的謝支持童子瑋，黃國昌昨說，基隆市長選戰，民眾黨立場非常清楚，就是堅定支持謝國樑，延續他優秀的市政。

媒體追問黃國昌，是否祭出黨紀處分？黃說「我想他應該沒有那麼重要」，謝立功已很久沒有參與黨務，最近一次發言竟然是要創黨主席柯文哲在京華城案認罪，讓支持者非常不滿。