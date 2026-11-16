聽新聞
0:00 / 0:00

基隆緊繃 朱立倫喊打破沉默螺旋 出來投票

聯合報／ 記者邱瑞杰黃子騰／連線報導
國民黨前主席朱立倫（右）昨為基隆市長謝國樑（左）助選，鼓勵支持者一定要出來投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）昨為基隆市長謝國樑（左）助選，鼓勵支持者一定要出來投票。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長選戰白熱化，國民黨謝國樑尋求連任，昨合體國民黨前主席朱立倫，在市區展開大車掃。朱立倫肯定謝國樑四年政績，並批對手都是用對立、用恨發點，對抗謝國樑。謝則說，選情愈緊繃愈有精神，代表他有抗壓力，局勢激烈可激出更多鬥志。

至於民進黨候選人童子瑋，則獲前議長、現任議員張芳麗及民眾黨前秘書長謝立功相挺。由於基隆長期被視為藍白合示範區，民眾黨主席黃國昌昨說，民眾黨立場非常清楚，就是堅定支持現任市長謝國樑。是否祭出黨紀處分？黃直言「他（指謝）應該沒那麼重要吧。」

謝國樑昨上午前往南興、信義市場拜票，下午偕朱立倫以車隊掃街。謝提出「謝國樑十二建設」政績，照顧孩子、育兒家庭和勞工等，有信心十一月二十八能贏得勝利。

一旁的朱立倫話鋒一轉，把矛頭指向對手民進黨童子瑋。朱說：「他（謝國樑）的對手，這幾年來，都是用對立、對抗，用恨做出發點，一位愛的市長，結果對手用仇恨來面對他。」朱也肯定謝國樑四年政績，希望他能繼續為市民服務。

此外，朱立倫還憂心地說，藍軍支持者目前投票意願不夠強，沉默螺旋分成兩個部分，一個是民調不表態，另一個是不願意出來投票。他在桃園助選，大家都說桃園市長張善政做得非常好，但張最大的危機一樣是沉默螺旋，呼籲一定要出來投票。

童子瑋四年前競選議長，張芳麗投下關鍵一票助童勝出，隨後退出國民黨。童說，張芳麗陪他車隊掃街，支持他選市長，讓他非常感動。他希望不同世代、跨黨派一起為地方做事。謝立功日前表態支持有執行力的童子瑋，今合體宣布「童心協立」。謝曾任民眾黨秘書長，對於曾為黨內要角的謝支持童子瑋，黃國昌昨說，基隆市長選戰，民眾黨立場非常清楚，就是堅定支持謝國樑，延續他優秀的市政。

媒體追問黃國昌，是否祭出黨紀處分？黃說「我想他應該沒有那麼重要」，謝立功已很久沒有參與黨務，最近一次發言竟然是要創黨主席柯文哲在京華城案認罪，讓支持者非常不滿。

基隆市長候選人童子瑋（左）由他口中的「姨嬤」、市議員張芳麗陪同冒雨掃街。圖／童子瑋競辦提供
基隆市長候選人童子瑋（左）由他口中的「姨嬤」、市議員張芳麗陪同冒雨掃街。圖／童子瑋競辦提供

2026九合一選舉

2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

基隆選情 市長拉鋸戰 藍綠互嗆要道歉

桃園縣長選戰／張善政韓流相挺 黃世杰邁邁助陣

新竹市長選戰／蔡英文、林智堅同框挺莊競程 高虹安車掃催票

安心大遊行…蔣萬安6批民進黨政府 喊話投不信任票

相關新聞

拜票插曲 白營車掃不直播 小雞槓黨中央 造自己的勢

民眾黨主席黃國昌昨天先後陪同黨提名的新北市議員候選人陳怡君、邸聖德、吳亞倫車掃，原定傍晚陪同林子宇掃街，疑因林在臉書發文不滿直播只安排中和，出發前向黨中央告知不車掃，黨中央取消黃國昌陪同車掃，林改為單獨車掃，黨內疙瘩引發議論。

台中選情 鄭麗文審慎樂觀「投票率很重要」

國民黨主席鄭麗文昨接連到台中、竹縣輔選，她在台中表示，藍營台中選情漸趨穩定、審慎樂觀，但「投票率很重要」，呼籲支持者勇敢出來投票。國民黨預估投票率約六成五至六成七，民眾黨認為年輕人返鄉投票可望增加，但中間選民偏冷；學者則認為投票率愈高愈有利民進黨，不排除破七成。

張峻控文宣抹黑 藍駁：應接受檢驗

花蓮縣長選戰再爆文宣攻防，無黨籍張峻陣營指控，鳳林鎮有人散發印有國民黨縣黨部副主委、縣議員吳建志名字的黑函，內容涉「背刺國民黨」、「欺詐牟利、霸占國土」字眼，已赴花蓮地檢署告發。吳坦承內容是他的看法，願為言論負責。

洋流外溢 張善政：讓政績說話

距投票不到二周，桃園市長張善政請假全力投入選戰，陸空戰火力全開，他接受本報專訪，認為民進黨將資源挹注台北市長候選人沈伯洋一人奏效，「洋流」衝擊藍營執政縣市，但也認為洋流是「激情」，團隊會加快應變速度、讓政績說話，也盼選民投票時回歸冷靜，投個「一個有把握的人」。

基隆緊繃 朱立倫喊打破沉默螺旋 出來投票

基隆市長選戰白熱化，國民黨謝國樑尋求連任，昨合體國民黨前主席朱立倫，在市區展開大車掃。朱立倫肯定謝國樑四年政績，並批對手都是用對立、用恨發點，對抗謝國樑。謝則說，選情愈緊繃愈有精神，代表他有抗壓力，局勢激烈可激出更多鬥志。

觀察站／基隆 綠拚「破圈」 藍白攜手更須團結

國民黨基隆市長謝國樑力拚連任，藍白合作為選情築起抗綠防線，民進黨童子瑋積極串聯各方力量，考驗藍白能否團結應戰，才能守住既有的政治版圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。