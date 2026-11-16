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觀察站／基隆 綠拚「破圈」 藍白攜手更須團結

聯合報／ 本報記者邱瑞杰王慧瑛

國民黨基隆市長謝國樑力拚連任，藍白合作為選情築起抗綠防線，民進黨童子瑋積極串聯各方力量，考驗藍白能否團結應戰，才能守住既有的政治版圖。

基隆傳統政治光譜藍大於綠，童子瑋企圖拉攏各方力量，來挑戰現任市長謝國樑。回顧二○一四年，國民黨提名時任移民署長謝立功參選基隆市長，同黨時任議長黃景泰堅持自行參選，以無黨籍身分投入選戰。藍營分裂讓支持者心寒，當時兩人得票合計仍輸給民進黨前市長林右昌近一萬八千票。

該場選戰留下的教訓，就是藍營即使擁有一定基本盤，一旦力量分散，原本優勢也可能被對手趁勢突破。

二○一八年，謝立功再度代表國民黨挑戰林右昌，依然未能勝出。兩年後退出國民黨，轉任民眾黨秘書長，直到二○二三年一月三日卸任。此後謝立功與白營關係逐漸疏遠，如今表態支持童子瑋，讓藍營支持者錯愕，也引發部分白營支持者不滿。

童子瑋四年前競選議長，張芳麗投下關鍵一票助童勝出，隨後退出國民黨。張目前是無黨籍，近日陪童子瑋掃街，也讓泛藍內部整合議題再度受關注。

謝國樑四年前當選市長後，延攬民眾黨的邱佩琳出任副市長，基隆成為藍白合作示範區。

藍營基本盤、藍白合作的政治氛圍，加上謝與立委林沛祥分進合擊，現任市長的行政優勢固然存在，選情瞬息萬變，仍要步步為營。

畢竟對手童子瑋身為議長，同樣掌握地方人脈與組織資源。選戰最後關頭，藍白合作的價值要發揮最大能量，不應停留在政治口號，更要落實在選戰的團結與行動中。

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