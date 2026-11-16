南台造勢 藍拚翻轉喊不再投西瓜 綠要大贏打擴建資源牌

選前倒數第二個周末，藍綠南部各有破萬人大造勢。國民黨嘉嘉南高屏柯志恩、謝龍介、蘇清泉、張啓楷、吳品叡五縣市長候選人首次同台，國民黨主席鄭麗文喊「這一次不再投西瓜」，讓南部迎來民主的春天；前總統蔡英文、行政院長卓榮泰則接連幫嘉義縣市長候選人蔡易餘、王美惠站台，指「這場選舉南部要大贏，南部若先贏，台灣才有希望」。

高雄、台南、屏東都是國民黨長期難攻克縣市，藍營提名柯志恩、謝龍介、蘇清泉都非首度參選，藍營在嘉義縣市更以在野合作方式推出無黨籍和民眾黨籍候選人吳品叡、張啓楷。國民黨昨在台南永康區辦「嘉嘉南高屏」聯合造勢，以「ＡＩ正來電、核能才有電」為主題，全場數度高喊「翻轉」。

立法院長韓國瑜致詞說，近期選舉情勢讓台灣民主正面臨嚴峻考驗，出現高達九成以上媒體與網路聲量集中攻擊單一候選人，甚至傳出「蔣萬安去夜市掃街吃飯不給錢」等謠言，盼透過選票證明「黑暗不會戰勝光明、邪惡不會戰勝善良」。

柯志恩說，民進黨口中的綠電早已變綠金，呼籲大家用公投，給民進黨能源政策反擊。謝龍介說，台南的山、海都被太陽能光電板像「撒隆巴斯」般貼得一塊一塊，若當選，「烏山頭水庫太陽能板，一定幫大家拆光光」。

鄭麗文說，民進黨在南台執政逾卅年，「不要讓新潮流吃掉高雄」，且民進黨南市長候選人說目標讓對手拿不到選舉補助款，「有需要這樣驕傲、臭屁嗎？」這一次選舉要「翻」，用選票制裁民進黨。

蔡易餘、王美惠昨都辦大型造勢。卓榮泰站台大打資源牌表示，嘉義從農業大縣邁向農業科技大縣，已成大南方新矽谷重要起點、未來更要成為世界科技心臟，蔡易餘在立院爭取嘉科園區擴建，他也同意「二期先來擴建，擴建不夠再來三期」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋錄影為王美惠獻唱「嘉義順起來」，副總統蕭美琴也出席王美惠造勢表示，上周送沈伯洋一頂草帽，要送王美惠一頂安全帽，有象徵「戰貓」的貓耳朵造型，祝福腳步堅定繼續衝刺。