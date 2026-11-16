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觀察站／侯友宜執政8年期末考 比自己選還認真

聯合報／ 本報記者王慧瑛

新北市長選戰最後衝刺時刻，國民黨李四川面對五五波的拉鋸局勢，空戰聲量與選戰資源不占優勢，如何把地方組織動員到極致，成為藍營最後一哩路的重要布局。身兼競總主委的現任市長侯友宜，在忙碌市政行程中，仍擠出時間輔選，陪車掃上街催票，還親自打電話向里長請託，把多年累積的地方人脈轉化為催票力量。

侯友宜即將卸任，施政高滿意度及多年累積的地方影響力，是李四川競選團隊的重要輔選支柱。這場選舉不只是李四川人生首戰，也被視為侯友宜執政八年的期末考，攸關新北市政能否延續。

侯友宜面臨不能掉棒的壓力，他對這一仗的投入程度，從地方組織動員可見一斑：侯親自督軍操盤，他倚重的左右手副市長劉和然、工策會總幹事謝政達也居間協助後援會等組織系統，劉形容「侯市長對這一局投入程度，比他自己選更認真」。

李四川陸戰布局，從個人掃街擴大為地方組織全面串聯。面對民進黨候選人蘇巧慧有府院黨高層接力站台，藍營選戰打法凸顯地方組織與行政經驗。政績牌訴求侯八年市政成果，形象牌凸顯李四川的工程專業與行政歷練，「強強聯手」戰略則是攜手蔣萬安、盧秀燕、韓國瑜等輔選力量。李四川在辯論會後聲勢上揚，更要乘勝追擊。

選戰最後一哩路，侯友宜一通通電話串起里長，一場場車掃深入巷弄，一個個地方組織加入動員，每個節點都是基層力量的累積。藍軍要發揮螞蟻雄兵的集體意志，加上口碑行銷，來說服更多選民。

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