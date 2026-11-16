斷牙補了 蘇巧慧：無事可阻擋前進

選戰倒數計時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧前晚造勢晚會撞斷半根門牙，經牙醫補救，外觀已看不出斷痕；蘇巧慧昨早馬不停蹄啟動車掃，她說「沒有任何事情可以阻擋前進的腳步」。一見到支持者，蘇巧慧咧嘴秀出前晚補好的牙齒，直呼「美嗎？」、「整叢好好」，展現自信及鬥志。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧前天被撞斷門牙（圖），昨天已經補好，並與副總統蕭美琴在永和四號公園造勢大會高喊「凍蒜」。記者葉信菉／攝影

蘇巧慧昨下午連趕中和、汐止兩場大造勢，賴清德總統前晚在新莊為蘇巧慧站台，昨天傍晚又出現在汐止造勢場，新北綠營連兩天打總統牌。

賴清德一開場便花三分鐘談蘇巧慧撞斷牙事件，他說，當市長就是要夠堅強，蘇第一時間表現非常勇敢，含著血繼續唱歌，麥克風沒放掉，也沒走音、沒漏風，堅忍精神令人刮目相看。

「還好老天有保佑。」賴清德說，他前天回家後仍一直在想當天過程。他在台上細數蘇巧慧提出的六大福利等政見，卻忍不住又打趣說：「大家現在印象最深刻的，應該還是假牙補助五萬。」

「北海岸如果贏，蘇巧慧就當選了。」賴清德是萬里子弟，他昨在台上認出他九十多歲的阿姨就坐在台下，在舞台上跟阿姨揮揮手，展現人親土親一面。

賴清德稱讚蘇巧慧近日公辦政見會表現完勝李四川，原因就在蘇腦中有完整新北藍圖。賴話鋒一轉還說，他當總統有三個任務，首先是要把台灣顧好，其次是經濟一定要好，第三點是照顧人民；他以站在台上的三寶媽市議員黃淑君為例，他說，因為○至六歲國家養，明年開始，黃淑君家每月可拿到三點三萬元補貼，政府將全力當育兒家庭後盾。

蘇巧慧致詞時大聲疾呼「我們快拿到勝利了」，她說，投入選戰近九百天，堅持談願景、政策、講未來，這就是她的態度，「時間都不夠用了，哪有時間吵」。有網友酸她，連夜補好牙齒一定是特權，蘇巧慧說：「是不知道有一種醫材叫臨時假牙喔？」

蘇巧慧在藍營票倉中和造勢，副總統蕭美琴到場相挺表示，前總統蔡英文有一個未完成的新北市長願望，希望大家支持蘇巧慧，完成蔡當年的未竟任務。