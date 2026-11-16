攜手取勝 李四川車掃 侯友宜搶麥克風催票

國民黨新北市長候選人李四川昨進攻綠營大票倉三重區衝刺，新北市長侯友宜扮演超級助選員，陪在身旁當起麥克風手親自催票，兩人一整天四度合體，展現攜手取勝的決心及絕佳默契。

侯友宜二○二二年連任市長一役，拿下新北廿九區全勝高標成績，連被視為綠營優勢區的三重、蘆洲也攻克，展現在基層的經營實力。侯不諱言，三重在歷次新北選舉都是激戰區，最後階段必須一票票爭取，他與三重感情深厚，任內推動第二行政中心、總圖等指標建設，希望三重人支持李四川，未完成的建設讓李接棒推動。

昨天下午，車隊從李四川三重競總浩浩蕩蕩出發，周邊聚集大批支持者。李四川準備登上宣傳車時，現場沸騰，「李四川我愛你」、「川伯加油」、「李四川凍蒜」等喊聲此起彼落；馬路另一側也有不少路過民眾停下腳步，排成一列，為李四川助陣或拿起手機拍照，李熱情地揮手回應。

李四川表示，侯任內八年政績有目共睹，「我一定會接下這一棒」，在侯友宜奠定的市政基礎上，讓新北繼續向上發展，讓新北市一天比一天更好。

李四川昨也偕侯友宜一起出席土城三峽挺川音樂會，在支持者簇擁下大進場，全場高喊「李四川凍蒜」，展現磅礴氣勢，侯強調市政建設要交給「有料、值得信任」的李四川延續，大讚李在新北副市長任內對在地貢獻良多，「李四川就是一塊做事的金字招牌」，未來捷運萬大中和樹林線、新北大巨蛋及土樹三鶯等重大建設，須仰賴李四川的工程專業來接棒。

針對日前的市長選舉公辦政見會，侯友宜強調，選舉不是看誰比較會說話，而是看候選人過去做了多少實事，李四川每一句話都是實在的心裡話，「他肚子裡真的有料、講出來的話就是有經驗，就是可以信任的人」。

李四川日前到土城學府市場掃街拜票時，一名年輕攤商老闆遞給他一張紙條，上面題了一首手寫藏頭詩：「四面八方建設為民、川河流行服務為民」，巧妙嵌入「四川」二字。李四川昨感性表示，鄉親的鼓勵就是他奮戰到底最大動力。

侯、李也一同前往新北市醫師公會醫師節慶祝大會，侯友宜台上強力推薦李四川，直言「醫師看病、警察抓壞人都不分黨派，做事能力才是最重要標準」。

李四川的妻子蔡碧雲也扮演最強分身，昨一口氣前往永和福和橋觀光市集、六合市場及樹林博愛夜市掃街拜票，與李四川分進合擊催票。沿途不少攤商、民眾主動上前握手打氣，有市民雀躍地說：「我剛從國外回來，就是要投給川伯！」前桃園縣長吳志揚與妻子洪秀華昨晚也加入樹林夜市掃街行列。