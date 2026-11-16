新聞眼／討厭洋流 藍奪回空戰話語權

選戰倒數，首都激戰，台北市長蔣萬安選情膠著，關鍵原因之一是空戰起步太晚，對手沈伯洋反倒吹起「洋流」。不過，沈伯洋原想用擅長的空戰，凸顯動漫宅男人設，卻誤用火影忍者台詞、踩到初音未來的紅線，一天得罪兩大動漫粉；作家廖玉蕙和財經專家謝金河接連造謠翻車，加上綠營側翼操作洋流支持者「假旗」等事件，反而激出「討厭洋流」的另一群人。

民進黨一向擅長空戰，「洋流大軍」在選戰初期就大舉進駐各大社群平台，藍軍一度幾乎棄守；洋流的粉絲「小水滴」在網路上聲量可觀，蔣萬安支持者則陷入「沉默螺旋」。到了選戰中後期，隨著蔣萬安在電視辯論會中表現亮眼，愈來愈多選民發現洋流過度造神，網路開始出現綠營「小水滴」和藍營「小螺絲」交鋒態勢，不再是藍營一面倒被碾壓。

國民黨「三子」盧秀燕、侯友宜、韓國瑜領軍輔選，雙北「萬川合體」，蔣萬安與國民黨新北市長候選人李四川等藍營戰將也親自下場與網友互動，國民黨立委徐巧芯、羅智強等藍委即時闢謠，網路上出現許多「自主義勇軍」闢謠，藍營逐漸奪回空戰話語權。

立法院前院長王金平日前表示「空戰應該都差不多了，接著就是陸戰，要看各方真正動員的狀況，動員順利贏面就比較大」。蔣萬安與李四川陣營接下來的課題，除了「政策綁定」戰略，就是全面啟動組織戰，催高藍軍投票率。

受洋流外溢效應，北北基民調皆有藍營選民表態率下滑的情形，這批隱性支持者是否出門，才是勝負所繫。對藍營而言，聲量回升只是止跌，能否換成選票，仍要看最後階段的組織動員，陸戰可接觸最真實選民，不受人為演算法左右；任何一票都不能少，選戰將進入最後巷戰階段。