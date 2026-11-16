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蔣吃霸王餐？夜市自治會：胡亂說

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱洪子凱劉懿萱／台北報導

台北市蔣萬安日前到饒河夜市拜票，在曾發生「菜單遮蔽簽名」風波的東發號小吃店用餐，民進黨台北市議員許淑華爆料蔣吃「霸王餐」。夜市自治會澄清，市長幕僚用餐前已先給兩千元委託協助付款；國民黨議員詹為元提告許違反選罷法，意圖使人不當選。

蔣萬安昨還原當天情況，幕僚事先已給兩千元，他也很好奇，為什麼是民進黨議員在政論節目上面講，許淑華明明不在現場；選戰已進入最後階段，須本於事實評論。

民進黨台北市長候選人沈伯洋反問，「報警處理，為什麼？」只要釐清處理即可，不要再讓東發號捲入爭議，付錢這種事有時候可能有一些小失誤，後續處理好就好，沒有必要進一步追究。

許淑華說，據她所知，店家從沒說過要請客招待，蔣萬安一行人沒有依店內告示付款，她只是陳述事實，既然蔣競辦已提告，就交由司法，她願配合調查，希望外界別再打擾業者。不過，記者追問她是向誰求證？許淑華卻說，「求證誰不需要去講」。

被委託付款的饒河街觀光夜市自治會長郭洪金鳳昨說，用餐完當晚即向店家結帳，因店家婉拒收款，加上現場有不少客人排隊，才約定隔天再到店結帳。郭直言，許淑華事前未來求證，「怎麼可以話隨便亂說？」

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